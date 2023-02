Die Illusion der Vernunft – Warum wir von unseren Überzeugungen nicht zu überzeugt sein sollten, Philipp Sterzer

Januar 27th, 2023

Ein kleiner Auszug aus dem Glossar: Aberrante Salienz, Bayesianische Inferenz, Bistabile Wahrnehmung, Epistemische Rationalität, Kognitive Dissonanz, Neuromodulatoren…. Das kann natürlich abschrecken, oder aber neugierig machen und keine Sorge, man muss kein Vollblutakademiker sein um das Buch zu lesen. Worum gehts? Wie der Titel schon vermuten lässt geht es im Kern darum das alle Menschen irrational sind – auch die, die von ihrer Rationalität überzeugt sind. Warum das so ist und welche Schlüsse man daraus ziehen kann, wird hier erklärt. Das stimmt nicht ganz, denn im Buch sind dazwischen auch immer wieder nicht bewiesene Hypothesen (u.a. Predictive-Processing-Theorie), die zwar prima erklärt werden und oftmals auch sinnig erscheinen, es sich aber eben dennoch nur um Annahmen handelt – den vieles wissen wir einfach nicht so genau.

Was aber wahrscheinlich ist, das wir alle an einer Rationalitätsillusion leiden, denn unser Gehirn baut Welten die uns vernünftig und richtig erscheinen, letztendlich ist das aber wahrscheinlich nur eine Fantasie, die mal mehr und mal weniger mit der Welt da draußen übereinstimmt. Und meist ist es so, das Menschen deren Welt mehr mit der Realität übereinstimmt als weniger verrückt erscheinen, als Menschen wo es eben weniger Übereinstimmung gibt. Warum diese Menschen aber dennoch felsenfest von Dingen überzeugt sind die eindeutig falsch sind – vereinfacht gesagt glauben Menschen gern das, was sie glauben möchten. Das ist dann für jene, welche über die lachen, die glauben das die Erde eine Scheibe ist, völlig selbstverständlich – während jene gleichzeitig vielleicht an einen Gott glauben und nichts lachhaftes an diesem Glauben finden können. Obwohl es genauso irrational ist. Der Autor ist Neurologe, Psychiater und Hirnforscher und so wird sich im Buch auch mit Schizophrenie und Wahn beziehungsweise der Frage wann jemand psychisch krank ist, beschäftigt. Das ist schon ziemlich spannend und letztendlich läuft es auch hier darauf hinaus, das die meisten Menschen – wenn nicht sogar alle – einfach für ihr Verhalten oder ihr Glauben und Denken nichts können. Natürlich, zum Glück können einige mit ihrem Verstand und der Vernunft ihr Verhalten mehr oder weniger steuern – aber es ist halt viel weniger als die meisten glauben. Es gibt da dieses „Bild“ aus der Psychologie das es ziemlich anschaulich beschreibt: Der Mensch im ganzen ist ein Elefant, mit einem Reiter, dieser symbolisiert das Denken und den Verstand. Der Elefant geht seinen Weg und der Reiter meint die ganze Zeit das er lenkt und bestimmt. Obwohl es eben oft nicht so ist. Und deshalb versuchen Menschen dann oftmals im Nachhinein rückblickend den eingeschlagenen Weg als den genau richtigen von ihnen selbst bestimmten Weg zu deuten. Das illustriert das Dilemma vielleicht ganz nett. Oder anders gesagt, wir sind weniger Herr/Frau/Divers über uns selbst, als wir meinen. An einigen Stellen ist das Buch ein wenig zu sehr in die Länge gezogen und über detailliert, aber das ist ein kleiner Preis den man locker in Kauf nehmen kann um nochmal sehr verständlich darüber informiert zu werden, wie Menschen oder das Gehirn (welches hier als Black Box bezeichnet wird, und das nie, außer durch die Sinnesorgane, Kontakt zur Außenwelt hat) funktionieren, oder eben nicht. Ich fand die Lektüre sehr erhellend und gut, wer sich dafür interessiert, warum Menschen so sind wie sie sind, wird hier viele Antworten finden, einige davon sind auch nicht leicht zu verdauen, weil sie natürlich auch einen selbst betreffen. Am Ende plädiert der Autor zum Dialog, das es nie verkehrt ist das Gespräch zu suchen, selbst wenn dies nicht konstruktiv möglich ist – Philipp Sterzer meint das es den Versuch allemal wert ist. 318 Seiten, gebunden, 23,99 Euro (dolf)

