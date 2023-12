bewusst seins kultur – Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und die planetare Krise, Thomas Metzinger

November 29th, 2023

berlin Verlag/Piper, Damaschkestraße 4, 10711 Berlin, www.piper.de

Auf der Rückseite des Buches steht: „Wie bewahrt man seine Selbstachtung in einer historischen Epoche, in der die Menschheit ihre Würde verliert?“ das ist ein Satz der schon ziemlich viel aussagt (ob es dann so kommen wird, ist, wie immer bei Vorhersagen, dann eine ganz andere Geschichte). Nämlich zum einen das es bereits zu spät ist was zu verändern und zum anderen das dem einzelnen eigentlich nichts anderes übrig bleibt als durch andere Vorgehensweisen mit der Situation als Individuum klarzukommen. Das ist ein guter Ansatz, auch wenn er nicht ausreichen wird, denn die ganzen Rahmenbedingungen werden ja nicht besser wenn man für sich selbst einen Weg gefunden hat mit der veränderten Situation umzugehen, aber das nur nebenbei bemerkt.

Auf jeden Fall könnte es gut sein, das so ein gesellschaftlicher psychologischer Kipppunkt bald erreicht ist, wenn das im globalen Ausmaß geschieht, dann wird es für den Einzelnen in der Tat eine große Herausforderung. Und für die globale Menschheit sowieso, weil es so etwas in dem Ausmaß noch noch nie gegeben hat.

Der Autor hatte das Glück in der Vergangenheit bereits mit bewusstseinserweiternden Drogen zu experimentieren, unter wissenschaftlichen Aspekten wohlgemerkt. Letztendlich kommt er zu dem Schluss das synthetische oder auch natürliche (leider geht er hierauf nicht detailliert ein….) Drogen auf Dauer nicht die Lösung sind. Für ihn ist der einzig gangbare Weg, der der Meditation – und das ist ja, zumindest in anderen Kulturkreisen, schon länger bekannt. Der Philosoph unterfüttert das ganze mit massig Stoff aus der Geistes- und Kognitionswissenschaft. Manchmal sind mir da zu große, neue Begrifflichkeiten dabei, mit denen der Lesende erst mal nicht so viel anfangen kann („Bewusstheits-Bewusstsein“), es wird zu viel Wort und Text produziert, aber da muss man drüber hinwegsehen. Denn im großen und ganzen hat er sicher mit sehr vielem Recht, es braucht eine neue Bewusstseinskultur. Grade wenn man dies betrachtet: „Als Mitglieder einer scheiternden biologischen Gattung, die kollektiv und hartnäckig wider besseres Wissen handeln; die aus überwiegend evolutionspsychologischen Gründen selbst unter großem Zeitdruck nicht in der Lage sind, wirklich effektiv und solidarisch zu handeln, weil es ihnen beispielsweise nicht gelingt, den dazu notwendigen politischen Willen noch rechtzeitig auszubilden. Das Bild des Menschen, das kollektive Selbstverständnis der Spezies Homo sapiens, wandelt sich bereits seit einiger Zeit: Wir sind Lebewesen mit einer langen biologischen Geschichte. Wir sind in kognitiven Verzerrungen, in natürlich gewachsenen Mechanismen der Selbsttäuschung und in überholten kognitiven Nischen gefangen. Nun erreichen wir den Punkt, an dem wir Opfer unserer eigenen Handlungen werden. Als natürlich entstandene kognitive Systeme sind wir aufgrund unserer eigenen geistigen Struktur nicht in der Lage, auf bestimmte neuartige Herausforderungen angemessen zu reagieren. Nicht nur das Klimasystem der Erde ist träge, unser eigener Geist und unsere Gesellschaften sind es auch. Immer unmittelbarer erleben wir nun, dass unsere Unzulänglichkeiten und unsere Trägheit bestehen bleiben, obwohl wir doch durchaus dazu fähig sind, die zu erwartenden Folgen einer unzureichenden Reaktion intellektuell zu erfassen.“ Das ist jetzt nichts neues, aber nochmal auf den Punkt zusammengefasst an anderer Stelle steht auch noch: „Viele von uns haben wenig Mitgefühl und keine Achtung vor den Personen und leidensfähigen Wesen, die nach uns auf diesem Planeten leben werden.“ Das ist auch wahr und nicht nur mit den Personen und nichtmenschlichen Lebewesen die in Zukunft hier leben, sondern es klappt ja schon nicht in der Gegenwart. Am Ende geht es dann nochmal um „Spiritualität und intellektuelle Redlichkeit“ wo am interessantesten die Idee der säkularen Spiritualität ist – aber auch auf die Gefahren wird schon hingewiesen. Letztendlich wird hier auch beschrieben wo wir stehen und wie es dazu kommen konnte. Ein „Ratgeber“ was der einzelne jetzt konkret machen soll, um mit der wohl kommenden Situation umzugehen ist das Buch trotzdem nicht. Aber es gibt gute Hinweise um sich wenigstens gedanklich im Ansatz darauf vorzubereiten. Auch wenn eigentlich wenig positives hier drin steht, mir hat das Buch gut getan, da es realistisch mit der Situation umgeht, anderes bleibt ja nicht übrig. 204 Seiten, gebunden, 22,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3827014887

[Trust # 222 Oktober 2023]