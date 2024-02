Das einzig wahre Faktencheckbuch – Recherchen, Einblicke und Erfahrungen von Deutschlands erster Faktencheckredaktion, Bastian Schlange

Januar 28th, 2024

Posted in bücher by Dolf

Correctiv Verlag, Huyssenallee 11, 45128 Essen, www.correctiv.org

So ziemlich zum Ende des Buches ist der Autor so ehrlich und selbstreflektiert das er schreibt: „Die größte Herausforderung bei der Arbeit als Faktencheckerin: zu akzeptieren, dass die eigene Arbeit des Problem nicht, lösen wird. Es geht nicht weg durch unseren Einsatz. Wir können die Symptome bekämpfen, nicht die Ursache. Wir hoffen, dass unser Publikum durch die Faktenchecks an Medienkompetenz gewinnt. Dass Leserinnen und Leser Behauptungen hinterfragen und beginnen, selbst zu recherchieren: Wobei, ist das der richtige Weg?“ Das ist brutal ehrlich, aber nicht die ganze Wahrheit, denn leider ist es auch so, das besagtes Publikum eben in der Regel bereits relativ kompetente MedienkonsumentInnen sind und die angesprochene Klientel normalerweise überhaupt nicht erreicht wird.

Das ist bitter, aber eben kein Grund aufzuhören das richtige zu tun, nur weil es nicht zwingend zu einem erfolgreichen Ziel führt.

Aber konzentrieren wir uns zuerst mal auf dieses sehr detailreiche und hervorragend recherchierte Buch. Eigentlich ist ja „Faktencheck“ ein Widerspruch in sich, denn wenn etwas ein Fakt ist, dann muss man es ja nicht mehr checken – das war mal. In der heutigen Zeit wo jeder was sagen kann und je nach Fall auch von sehr vielen Menschen gehört werden kann und wo vor allem professionelle Firmen oder Staaten daran arbeiten die Gesellschaft zu spalten oder einfach viel Geld zu verdienen, sind Faktenchecks natürlich notwendig. Stellt sich die Frage, für wen? Die bereits verlorengegangenen Menschen werden sich auch vom besten Faktencheck nicht überzeugen lassen, so wie Religions oder sonstige Gläubige. Aber, da gibt es ja noch die große Menge der Menschen die unentschlossen oder verwirrt ob der Menge an Fakten und „Fake Facts“ sind, diese kann man hoffen zu erreichen und auf lange Sicht natürlich mehr Medienkompetenz für alle. Zum Buch: nach einen Vorwort gibt es sieben Kapitel die in verschiedene Unterkapitel aufgeteilt sind, was das ganze sehr übersichtlich macht und man auch nicht zwingend von vorne nach hinten lesen muss. Im ersten Kapitel stellen sich die FaktencheckInnen von Correctiv vor (Alice Echtermann, Sarah Thust, Till Eckert und Uschi Jonas) und erklären was sie machen. Im zweiten Kapitel wird dann erklärt wann es mit dem ganzen Scheiß so richtig los ging, Hintergründe, Hintermänner und Hinterfrauen die Teile des ganzen finanzieren, werden genannt und mit massig – gecheckten – Fakten präsentiert. Nun kann man auch eher verstehen wie es möglich ist das Trump Präsident der USA werden konnte. Weiter mit „Infokrieg in Krisenzeiten“ wo klar gesagt wird das „wir“ und die Politik der Medienentwicklung hinterherhinken. Der Niedergang des Lokaljournalismus wird erklärt und bedauert, weil es dadurch eben viele pseudojournalistische Lückenfüller gibt welche nicht gut sind. Der Fall Cambridge Analytica 2016 wird nochmal analysiert. Im vierten Kapitel geht es um das Vokabular der Krise, also Misinformation, Desinformation, Fake News, Alternative Fakten, Malinformation, Verschwörungstheorien, Mythos, Tatsachen und Meinung und deren ungesunde Vermischung. Es gibt ein paar Fallstudien und schon befindet man sich im Kapitel 5 in einer „Chronik der Krise“ Dark Ads werden erklärt, die verschiedenen Targets benannt, Deutschland gerät unter Beschuss, Corretiv kooperiert mit Facebook – was nicht unumstritten ist, wird hier aber offen kommuniziert. Impfkritik kommt ins Spiel, Bundestagswahl…. mittlerweile rauscht der Kopf schon ganz schön ob der Menge an Fakten. Aber es ist natürlich noch nicht zu Ende, weiter geht es mit der Krim, dem Brexit und der russischen Einflussnahme und verschiedenen Angriffen übers Internet. Und dann die Pandemie und ein kleiner Schwenk um zu erklären warum Menschen Verschwörungstheorien anhängen. Am Ende dann verschiedene Strategien wie du mitmachen kannst und was man tun müsste – nämlich in den Schulen mit der Medienkompetenz beginnen… aber das führt hier zu weit. Und du weißt sicher schon jetzt ob du das im Buch genauer nachlesen willst, oder eben nicht. Das Buch führt prima vor Augen was auch ein Teil des Problems ist, es gibt viel zu viele Informationen und selbst wenn alle „faktgecheckt“ sind, ist das für den einzelnen zu viel. Das andere ist, das es hinterher immer einfacher ist etwas zu dokumentieren und analysieren als in dem Moment des Geschehens oder gar vorbeugend einzugreifen in der Zukunft. Das ist aber ein generelles, beziehungsweise menschliches, Problem, ist kein Vorwurf an den Autor oder Correctiv. Das einzige was mir hier nicht gefällt ist das bestimmte religiöse Gruppen zu sehr „in Schutz“ genommen werden. Auch der politische Islam ist ein Riesenproblem und nur weil einige von der falschen Seite das richtige benennen (aus den falschen Gründen) ist es deshalb nicht weniger richtig. Ansonsten ist das Buch toll aufgemacht mit massig Screenshots, Grafiken und Photos – man bekommt also auch viel zu sehen. Zusätzlich gibt es noch Dutzende von QR-Codes die einen zu noch weiteren Quellen im Internet führen (ich hab mir keine einzige angesehen, wie gesagt, zu viel Information ist eben zu viel), wenn man noch etwas mehr Lese- und Informationsbedarf hat. Mir haben über 300 Seiten gereicht um darüber, nochmals, informiert zu werden was hier abgeht. Bleibt zu hoffen das alle FaktencheckerInnen sich treu bleiben und es nicht auch dort plötzlich so von „schwarzen Schafen“ wimmelt. Denn das könnte passieren, es sind eben immer nur Menschen am Werk. Und, dieser Aspekt kommt mir hier ein wenig zu kurz, aber hätte Bastian das auch noch mit beschrieben wären nochmal zweihundert Seiten dazugekommen und es hat ja auch nichts mit Faktencheck zu tun. Lange rede, langer Sinn, gutes Buch, sollte man lesen oder auch als Nachschlagewerk (ein Kompendium) zuhause haben – es ist ja nicht so das niemand vor der da kommenden Situation gewarnt hätte. Erwähnte ich schon das es auch graphisch ansprechend ist? Ist es. Get it. 323 Seiten, Kunststoffeinband, 24,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3948013233

[Trust # 223 Dezember 2023]