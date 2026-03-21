März 21st, 2026

Posted in bücher by Dolf

Es ist natürlich immer gut, wenn man eine Szene, oder eine Zeitperiode, in der Dinge stattgefunden haben mit einem Buch dokumentieren kann. Zum einen macht das den Menschen, die Teil dieser Szene waren Freude, zum anderen ist es natürlich auch in einer Form von historischem Wert. Und, Menschen die nicht dabei waren können nachlesen was sie verpasst haben – oder auch nicht. Sicher auch spannend für Leute aus der Szene, oder der Gegend, die dann später hinzugekommen sind. Oder eben nicht, weil sie genau die gleichen Erfahrungen, angepasst an ihre Zeit, eben auch selbst machen, wollen. So gibt das vorliegende Buch einen schönen Einblick in die Grazer Punk- und Hardcoreszene der späten 90er und frühen 2000er Jahre.

Anhand persönlicher Erinnerungen und O-Tönen damaliger AkteurInnen von Conan City Hardcore (CCC) gibt es einen Einblick in die Szene und was damals abging. Das ist oftmals nicht neu, aber natürlich immer individuell und manchmal wenig überraschend und immer authentisch. Es geht um das Konzertkollektiv, die Bands, die Veranstaltungsorte (Musichouse, Explosiv, Traminer…), die Menschen und wie sie sich da eben eine Szene bauen, die sich entwickelt und relativ schnell wieder auseinanderbricht. Einige der Bands: Antimaniax, Red Lights Flash, Bounze the Ball, Barracuda, Sick of Silence… die in ganz Österreich spielen, teilweise auch in Europa, bis nach Großbritannien und sogar in Kanada. Zum Glück sind die Protagonisten im nach hinein auch kritisch was sie da um die Jahrtausendwende getrieben haben. So stellen sie fest, das die Szene völlig männlich dominiert war und Frauen nur am Rand dabei waren, das die Orientierung am klassischen NY-Hardcore wohl nicht das schlauste war, und so weiter (der Kollektivname entstand weil Arnold Schwarzenegger aus Graz stammt…). Auf Seite 130 werden dann die Conan-City-Konzerte in chronologischer Reihenfolge dokumentiert, von Oktober 2000 bis Februar 2002, dafür reicht eine Seite, es sind genau 26 (sechsundzwanzig) Veranstaltungen. Spätestens jetzt kommt man vielleicht ins grübeln ob dies zwingend mit einem solchen Buch dokumentiert werden muss. Neben den beiden Autoren kommen noch 24 andere Grazer Szensters (darunter genau zwei Frauen) zu Wort und geben ihre Erinnerungen Preis. Viel Energie, viel Jugend, viel Erfahrung sammeln und auf alle Fälle meistens viel Spaß. Die Höhepunkte sind immer dann, wenn von den Touren oder den Live-Konzerten berichtet wird. Aufgelockert wird das ganze durch viele Fotos, meistens Live, und einer Fotostrecke in Farbe in der Buchmitte. Außerdem werden noch Beiträge von der Webseite und Berichte von HC Roth im Ox dokumentiert. Für Grazer die damals dabei waren ist das Buch sicher ein muss, für Menschen die für solche Bücher brennen oder Fan der ein oder anderen Band aus der Zeit sind lohnt sich das auch. Alle andere müssen das für sich entscheiden, denn auf jeden Fall gibt es gehaltvollerer Bücher als dieses, die Szenen dokumentieren die wahrscheinlich relevanter waren. Dennoch hat das Teil natürlich seine Berechtigung. 200 Seiten, Gebunden, 22,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3950567915

[Trust # 236 Februar 2026]