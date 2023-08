August 14th, 2023

02.02.1996 Augsburg, Kerosin: Trust All Stars und ausserdem spielten an dem Abend noch: Simunasiwo, Trümmer sind Steine der Hoffnung

Trust All Stars waren: Kai, drums., Mitch, gitarre., Fritz, bass, Dolf, gesang, Mongoloid sang Al

Warhead

https://www.trust-zine.de/wp-content/uploads/2023/08/01_Warhead.mp3

We are gonna fight

https://www.trust-zine.de/wp-content/uploads/2023/08/02_We_are_gonna_fight.mp3

Karlsquell

https://www.trust-zine.de/wp-content/uploads/2023/08/03_Karlsquell.mp3

Gimmie gimmie gimmie

https://www.trust-zine.de/wp-content/uploads/2023/08/04_GimmieGimmieGimmie.mp3

Kill the poor

https://www.trust-zine.de/wp-content/uploads/2023/08/05_Kill_the_poor.mp3

How much art

https://www.trust-zine.de/wp-content/uploads/2023/08/06_How_much_art.mp3

Mogoloid

https://www.trust-zine.de/wp-content/uploads/2023/08/07_Mongoloid.mp3

Profiheadwav

https://www.trust-zine.de/wp-content/uploads/2023/08/08_Profiheadwav.mp3