Juli 29th, 2025

Posted in bücher by Dolf

Lappan, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Der deutsche Cartoonpreis wird von der Frankfurter Buchmesse und dem Lappan Verlag vergeben, beworben haben sich über 240 CartoonistIinnen die über 4000 Cartoons eingereicht haben. Sozusagen die „Shortlist“ ist dieses Buch mit den besten 300 Cartoons von insgesamt über 70 CartoonistInnen. Das Herausgeberteam wurde verändert, Wolfgang Kleinert ist gegangen und wurde durch Jana Legal ersetzt, vielleicht heißt der Band jetzt auch deshalb, statt wie bisher, „Fiese Bilder“ eben „Beste Bilder“. Gewonnen hat den Cartoonpreis Markus Grolik mit einem wirklich sauguten Cartoon, der zweite Preis ging an Miriam Wurster und Platz drei an Hauck & Bauer.

Wenn es nach mir gegangen wäre hätte auch der Cartoon von Leonard Riegel „Das Camping-Kreuzfahrtschiff“ einen Preis bekommen, hervorragend groteske Idee. Großartig. Aber, der Großteil der anderen Cartoons ist auch spitze, es wird den CartoonistInnen ja auch nicht schwer gemacht. Mit den Absurditäten und kranken Verhaltensweisen der Menschen ist es nicht so schwer das ganze satirisch zu verarbeiten. Natürlich ist, wie gewohnt, auch sehr viel schwarzer Humor dabei – aber das muss auch sein. Denn ohne Humor wäre alles nichts, mal sehen wer den wo als nächstes noch mehr mit den dümmsten Begründungen verbieten oder einschränken will. Bei der einen oder anderen Karikatur muss man auch mal nachdenken was gemeint ist. Aber meistens erschließt es sich einem sofort. Alle CartoonistInnen werden auch kurz am Ende vorgestellt. Im bekannten Format (19,4 x 1,5 x 24 cm), durchgehend farbig. 175 Seiten, Paperback, 14,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3830336860

[Trust # 232 Juni 2025]