Juli 29th, 2025

Posted in bücher by Dolf

Alibri Verlag, Postfach 100 362, 63739 Aschaffenburg, www.alibri.de

Ich hatte ja gehofft das hier außer dem immer gleichen Quatsch mal was „neues“ steht. Dem ist nicht wirklich so, außer das ich gelernt hab das ultraorthodoxe Juden Antizionisten sind, weil sie glauben nur Gott persönlich dürfe einen zionistischen Staat ausrufen. Und darauf kann man es auch verkürzen, die spinnen alle und das schon seit Jahrhunderten und das wird auch nicht mehr aufhören, weder bei den einen noch den anderen. Auch hier werden mal wieder die ganzen offensichtlich völlig an den Haaren herbeigezogenen uralt antisemitischen beziehungsweise antijüdischen Verschwörungstheorien „analysiert“ um zu belegen das sie Quatsch sind.

Nach der Einführung wird geklärt das Antisemitismus ein Internationales Problem ist, der Begriff Verschwörungstheorie wird bestimmt, ebenso wie Antijudaismus und Antisemitismus. Hier gibt es verschiedene Verschwörungstheorien: Religiöse, wirtschaftliche, rassistische und politische Gründe. Im Prinzip läuft es immer nach dem Sündenbock-Mechanismus. Und es wird erklärt wie man das alles erkennen kann. Dann geht es mit Antijudaismus am Beispiel Martin Luther weiter, sowie Joseph Arthur de Gobineau, Houston Stewart Camberlain, Helena Petrowna Blavatsky und Alfred Rosenberg. Und noch ein Beispiel Antisemitismus, diesmal Richard Wagner. Zurecht nimmt der deutsche Antisemitismus sehr viel Platz ein: Kaiserreich, 1. Weltkrieg, Weimarer Republik, völkische Bewegung, Ariosophie, Thule, Freikorps, Bund Oberland, Altdeutscher Verband und Schutz- und Trutzbund, endet dann mit dem Nationalsozialismus. Dann werden nochmal die zum Teil uralten antijüdischen Verschwörungstheorien vorgestellt: Gottesmord- und Brunnenvergifter-Narrativ. Ritualmord, Blut-, Hostien- und Bildfrevel, Zinswucher, Weltjudentum, Rothschild-Theorie, Protokolle der Weisen von Zion, usw. usw. Das wäre ja alles super interessant, wichtig ist es sowieso, aber das wird jetzt schon so lange fälschlicherweise behauptet das man sich fragt ob es von noch einem Autor in der Form aufgeschrieben werden muss. Das es fast alles totaler Quatsch ist, sagte ich ja schon. Das alle Gläubigen andere Gläubige nicht hassen sollten wäre ein schönes Ziel, wird aber halt nicht passieren. Dazu zitiere ich nochmal einen Ausschnitt aus einem auch hier besprochenen Buch: „Die Entdeckung des Wir kann als Meilenstein unserer Evolution betrachtet werden. Niemand konnte allein überleben, die Gruppe stand über allem. Sie tat ihrerseits alles, die Kooperation gegen Egoisten, Alphas und Trittbrettfahrer zu schützen. Kein Individuum darf über der Gemeinschaft stehen. Diese Überhöhung der Gruppe verstärkte die gruppeninterne Voreingenommenheit. Wir halten uns gerne für etwas Besseres als die anderen.“ Und so ist das in allen möglichen Bereichen des Lebens. Damit sollte man sich beschäftigen, nicht zum x-ten Mal mit religiösem Quatsch und was die Menschen daraus machen. Ich schweife ab…. Es gibt auch noch ein paar Exkurse: Islamischer Antisemitismus, dann Antizionismus sowie Linker Antisemitismus. Das ist alles wichtig und richtig und wenn man es nicht schon so oft gelesen hätte… jetzt wiederhole ich mich auch schon. Also, wer noch nie was über antisemitische Verschwörungstheorien gelesen hat, kann sich hier gut informieren, alle anderen können sich das sparen. 175 Seiten, Taschenbuch, 15,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3865694072

[Trust # 232 Juni 2025]