Juli 29th, 2025

Posted in bücher by Dolf

Glücklicher Montag, Kochstr. 132, 04277 Leipzig, www.gluecklicher-montag.de

Und hier das vierzehnte Karikaturen & Cartoons-Buch, wieder voll-farbig und natürlich aus der Schaffensperiode 2024. Aus ca. 600 (!) Karikaturen und Cartoons die 2024 von Schwarwel geschaffen wurden, sind auch diesmal die 100 besten hier versammelt. Wie gewohnt sind die Schlagzeilen/Meldungen passend zu seinen Karikaturen mit abgedruckt, hilfreich für die chronische Einordnung. Bekanntlich ist Tageskarikatur eine mittelschwere Aufgabe (eben weil es einem täglich sehr einfach gemacht wird und gleichzeitig dann doch schwer…), welche von Schwarwel aber auch nach all den Jahren kritisch und meist auch humorvoll durchgezogen wird.

Seinen Stil kennt man und ich mag ihn nach wie vor. Wie jedes mal war das durchlesen und angucken ziemlich kurzweilig und sehr unterhaltend. Ein chronologischer Rückblick in Form von Karikatur der letzten Monate – cool, auch wenn das was dokumentiert wurde meist überhaupt nicht cool ist. Es sind einige Highlights und echte Brüller dabei und vieles wo man nur zustimmend nicken kann. Glücklicherweise hat sich die im letzten Band bemerkte leichte „stereotype Tendenz“ (ob beim mir oder beim Karikaturisten war unklar…) nicht erhärtet. Auf dem Rückcover könnte angedeutet sein das es der letzte Band ist – hoffentlich nicht. 103 Seiten, broschiert, 9,90 Euro (dolf)

Isbn 978-3-948518-27-1

[Trust # 232 Juni 2025]

Both comments and pings are currently closed. RSS 2.0