September 25th, 2026

Posted in bücher by Dolf

Prestel/Random House, Neumarker Str. 28, 81673 München, /www.penguinrandomhouse.de

Ein neues Banksy Buch, mit meist schon oft gezeigten Werken dieses britischen Street Artisten – was hier allerdings neu ist und das ist eigentlich eine sehr gute Idee und prima umgesetzt: Es ist ein interaktiver Banksy-Führer der mit Hilfe von QR Codes an die Orte führt, wo das Werk ist, beziehungsweise mal war – denn wie bekannt, sind ja viele der Kunstobjekte nicht mehr auffindbar. Entweder wurden sie gestohlen, übermalt, abgerissen oder sonst wie beschädigt.

Die Reise führt an 37 Orte in Großbritannien (Bristol, London, Brighton sowie 16 weitere) Europa (Frankreich und Italien), USA (Los Angeles, New York, New Orleans, Detroit, San Francisco), Kanada (Toronto) und die Ukraine (Kiew, Horenka, Hostomel, Irpin und Borodyanka) sowie nach Bethlehem und Gaza-Stadt. Das erste dutzend QR-Codes hat auf jeden Fall prima funktioniert, auch wenn keine Kunst zu sehen ist. Dafür sieht man die im Buch, denn natürlich sind die Objekte dort abgebildet, hätte nach meinem Geschmack gern auch größer sein können und dafür etwas weniger Text. Der Autor ist Dozent für Sozialinnovation, Kommunikation und neue Technologien an der Universität Turin, das stört nicht, aber man merkt es. Und hier und da wäre etwas weniger Interpretation vielleicht mehr gewesen, aber gut, das ist Geschmackssache. Von der Gestaltung ist das ganze Buch (23,7 x 3,2 x 27,2 cm ) sehr ansprechend, neben den QR-Codes sind auch die Geo-Koordinaten mit abgedruckt so ist zum Beispiel 50.85051,0.55122 Hastings, St Leonards, Saint Leonard-On-Sea in Großbritannien. Das ist natürlich hilfreich wenn man mal eines der Werke besuchen will oder vielleicht sogar einen Banksy Urlaub in einem oder mehren Ländern machen will um die Orte des Geschehens mal im Original zu sehen. Unser Jan macht das ja sehr gern im Punk-Rock Kontext, es gibt aber bisher noch kein Buch mit QR Codes, aber jede Menge Facebookeinträge mit Bilder, ich schweife ab. Es gibt neben der allgemeinen Einleitung zu jedem Bild einen Text und dann gibt es auch noch zusätzliche Denkanstöße. Wer tatsächlich die Sprühereien, salopp gesagt, von Banksy noch nicht kennt, lernt sie hier ausführlich kennen. Für Fans ist es wahrscheinlich sowieso ein muss. Und mir machte es Spaß zu lesen und durchzublättern. Da es nicht mein erstes Banksy Buch ist, kannte ich vieles natürlich schon, was aber halb so wild ist. Viel eher finde ich es irgendwie uncool das nicht kommuniziert wird wohin das mit dem Buch verdiente Geld fließt, an Banksy sicher nicht. Hier muss nochmal die Diskussion eröffnet sein ob solche Bücher legitim sind, im Sinne des Künstlers, oder leicht gemachtes Geld, das könnte durch Transparenz entschärft werden. Wobei das „leicht“ für dieses Buch nicht zutrifft, weil einfach ist das nicht gemacht und die Idee ist gut. Und, wenn ich drüber nachdenke habe ich ziemlich sicher noch nie ein Original Banksy Kunstwerk gesehen, sondern immer nur Abbildungen in Bücher und im Netz. Aber jetzt könnte ich zu einem der erhaltenen Werke zumindest problemlos den Weg finden. Oder der Künstler kommt mal nach Deutschland, das wäre noch viel besser. Ich schweife schon wieder ab, da ich sagte was zu sagen ist. 304 Seiten, Gebunden, 32,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3791394084

[Trust #239 August 2026]