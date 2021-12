Angriff auf die Demokratie – Wie Rechtsextremisten die sozialen Medien unterwandern, Andre Wolf

Dezember 1st, 2021

Posted in bücher by Dolf

edition a, Esterházygasse 34/8 , 1060 Wien, Österreich www.edition-a.at

Am Ende der ersten Seite dachte ich mir, „Was genau könnte mir ein ehemaliger Autotuner jetzt sagen das mich weiterbringt“ als der Autor kurz darauf auch noch berichtet das er Theologie studiert hat ging fast das Licht aus. Aber gut, Menschen können sich ändern und weiterentwickeln und manchmal auch in die richtige Richtung. Mittlerweile ist Andre Wolf Faktenchecker und entlarvt für die Rechercheplattform Mimikama Fake News und klärt über Verschwörungstheorien und Hoaxes auf. In diesem Buch konzentriert er sich darauf, darüber zu berichten wie Rechtsextremisten im Internet, beziehungsweise in den sozialen Medien, leider relativ erfolgreich, versuchen die Menschen zu manipulieren und dadurch aufzustacheln und auf ihre Seite zu bekommen.

Für Menschen die mit der Materie vertraut sind, steht hier wenig neues, dafür wird vieles nochmal ausführlich erklärt. Das ist natürlich grade für die ProdUser wichtig, die eigentlich mit diesem Buch angesprochen sind, ob diese es auch lesen, oder das gelesene hören wollen oder in der Lage sind es anzunehmen und umzusetzen ist noch mal eine andere Frage. Ich schweife ab. Das Buch erklärt prima mit welchen Methoden es den Rechtsextremen gelungen ist unbemerkt in das Bewusstsein vieler Menschen vorzudringen. Sie benutzen dafür, wie alle anderen auch die die verschiedenen Techniken beherrschen, Framing, Memes sowie Narrative und agieren in erster Linie nicht mit Fakten, sondern versuchen die Gefühle der Menschen zu erreichen. Das erklärt Wolf ausführlich und verständlich. Er verpackt es auch hier und da in nette Geschichten (Narrative?) um seinen Standpunkt klarzumachen. Das liest sich eigentlich ganz flüssig runter und nervt auch nicht. Man hört vom „Handbuch der Medienguerilla“ und was dort den falschen Leuten gelehrt wird, hier hätte man noch erwähnen können das in den Vorläufern dieser von Rechten genutzten Anleitung ganz ähnliche Strategien gelehrt wurden um Rechte zu unterwandern, aber das nur am Rande. Es gibt noch einige Beispiele anhand der Autor erläutert was so alles falsch läuft und warum, um das für die Leser nochmal verständlicher zu machen. Im letzten Kapitel stellt Wolf die Frage „Wohin gehen wir?“ und beantwortet das auch gleich, nämlich schon länger in die völlig falsche Richtung. Seine Tipps was zu tun ist um dem ganzen Einhalt zu gebieten sind auf jeden Fall von der Idee her richtig, ob die sich so umsetzen lassen, ist dann wieder eine andere Frage. Seine Empfehlung wie die verschiedenen Plattformen mit der Problematik umgehen sollten oder könnten sind auf jeden Fall richtig, aber ob das auch in der Form passiert? Letztendlich sollte es eine Aufgabe der Politik sein sich um die Problematik zu kümmern, das beginnt bei der richtigen Bildung für Menschen und endet sicher nicht mit Regeln für die Plattformen. Das dies alles durch die Corona-Krise noch verschärft wird ist klar. Gutes Buch, gut zu lesen, leider nicht mit einem gutem Thema, geschweige denn einer realistisch guten Zukunftsaussicht für die Gesellschaft beziehungsweise die Demokratie. „Zuerst denken, dann klicken“ wäre auf jeden Fall schon mal ein Ansatz. 200 Seiten, gebunden, 22,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3990014912

[Trust # 210 Oktober 2021]