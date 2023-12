Wie der Punk nach Hannover kam – Klaus Abelmann, Detlef Max & Hollow Skai (Hrsg.)

November 29th, 2023

Posted in bücher by Dolf

Hirnkost Verlag, Lahnstraße 25, 12055 Berlin, www.hirnkost.de

Laut dem Buch war Ende der 1970er Jahre in Hannover so wenig los das man selbst etwas unternehmen musste – das war wohl nicht nur in Hannover so, sondern in einigen anderen Städten überall auf der Welt und eben auch in Deutschland genauso. Aus dem Grund entstand ja auch dort überall Punk oder was die jeweiligen Jugendlichen eben dafür hielten. Hier jetzt das ganz große Fass aufzumachen ist nicht wirklich nötig. Es handelt sich vielmehr um einen tollen Einblick in die Punk-Zeit von 1977 – 1983 in Hannover, nicht mehr und nicht weniger.

Dazu muss man sagen oder wissen, das es nicht nur in Hannover von Anfang an große Unterschiede im Punk gab, das wurde dann überall anders benannt, und im Rückblick kann man wohl sagen das es eben auch viel Art/Experimental Punk im Gegensatz zum klassischen Punk gab. Aber auch hier kann man sich trefflich darüber streiten, wer das will. Zum Glück kommt hier nicht nur, bleiben wir dabei, die Artpunk Szene zu Wort (später wurde dann daraus die Neue Deutsche Welle und noch später Independent…. wieder eine andere Geschichte), sondern auch die Punks die damit nicht so viel am Hut hatten. Allerdings war die Szene um das No Fun Fanzine und Label schon deutlich, heute würde man vermutlich akademischer sagen, geprägt. Ich erinnere mich noch gut, als ich selbst, wegen meinem Alter, verspätet in den frühen 1980er Jahren zum Punk kam, fand ich die meisten der Bands aus dem Umfeld so geil nicht – aber das nur am Rande. Ein gutes Dutzend Menschen die damals dabei waren plaudern aus ihren Erinnerungen oder was sie glauben was diese sind – sicherlich unterstützt von vielen unterschiedlichen Zeitdokumenten. Der erste Text von Hollow Skai ist schon mal ziemlich super und dann geht es halt querbeet Klaus Abelmann, Annette Benjamin (Hans-A-Plast), Peter Ahlers (Blitzkrieg) und Heinrich Dubel (Rosa), David Spoo (Klischee), Jens Gallmeyer (Der Moderne Man) und Annette Simons (Bärchen und die Milchbubis), Emilio Winschetti (Mythen in Tüten), Angelique Upstart und Karl Nagel (Punkfoto) berichten wie es für sie war, damals. Viele Anekdoten, vieles heute dann doch verstörendes und natürlich – wie junge Menschen schon immer und auch heute, ständig auf der Suche nach Distinktion. Das war damals natürlich noch viel leichter, Kreativität, Genie, Wahnsinn und/oder Drogen, Alkohol, Gewalt dazugemischt und fertig ist Punk. Selbst die unsäglichen Chaos Tage werden noch behandelt, finden aber eher am Ende der hier bearbeiteten Zeitperiode statt. Zum Schluss wird dann nochmal kurz beschrieben was die Mitwirkenden heute so machen, das ist zum Teil natürlich ziemlich interessant beziehungsweise paradox, wenn man bedenkt das sie als Punks angefangen haben. Da es sich ja aber nicht nur um ein Lesebuch, sondern auch ein Bilderbuch handelt, sind auch massig geile Fotos aus der damaligen Zeit zu sehen, sehr authentisch oder andere würden sagen in mieser Qualität – such es dir aus. Im „Mixed Media“ Bereich gibt es Abbildungen von Tonträgern, Fanzines, Buttons und Plakate der späten 1970er und frühen 1980er Jahre Hannover-Punk. Das ganze ist gut gemacht, schönes Format (‎22.5 x 2.5 x 24.7 cm) und sehr kurzweilig zu lesen. Was will man mehr. Für Leute die dabei gewesen sind, sicher nochmal interessanter, als für die Generationen danach. Aber wer an Punk-Geschichte interessiert ist, darf an diesem Buch nicht vorbei. Gehört auf jeden Fall in jede Sammlung zum Thema. Zum Ende der Rezension dann noch eine Anmerkung: da das Buchtitelbild leicht in die falsche Richtung weisen kann, da es ca. 1982 aufgenommen wurde und eine Gruppe „klassischer“ Punks zeigt um grade die geht es aber im Buch nur am Rande. Gut, hätte man die Punks auf dem Titel abgebildet um die es in erster Linie geht…. aber lassen wir das. Gutes Buch, wichtig das es da ist, sollte es aus jeder größeren Stadt (oder jeder Stadt mit einer spannenden Punk-Szene) geben, allein schon aus historischen Gründen. 255 Seiten, gebunden, 30,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3949452840

[Trust # 222 Oktober 2023]