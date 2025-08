Juli 29th, 2025

Der Autor ist Mitbegründer der KI-Unternehmen DeepMind (erinnert sich noch jemand daran wie die KI AlphaGo 2017 den besten Go-Spieler der Welt geschlagen hat?) und Inflection AI und hat viele Jahre in führender Funktion für Alphabet gearbeitet, dem Google-Mutterkonzern. Seit März 2024 ist er CEO von Microsoft AI, er schreibt also nicht nur über das Thema, sondern steckt mittendrin und ist ganz vorne mit dabei. Und auf jeden Fall ist das Buch voll mit Wahrheiten (nicht nur!) zum Thema und Suleyman scheut sich auch nicht seine eigene Zunft und sein eigenes tun als das darzustellen was es ist: Unglaublich gefährlich. Denn, niemand weiß – das ist nach wie vor Stand der Dinge – was genau passieren wird, wenn die KI überall ist.

Das es dann eigentlich ein Wahnsinn ist an der Technologie weiterzuarbeiten wird zwar erkannt, aber es wird auch erkannt das es eben unrealistisch ist, das es passiert und – wie immer – darauf gehofft das man die negativen Auswirkungen, irgendwie technologisch, eindämmen kann. Ob das zu machen ist darf sehr stark bezweifelt werden, aber da es ja jetzt dafür sowieso zu spät ist, ist es auch egal. Und diesmal darf die Menschheit dann sagen: Wir wussten das schon vorher, beziehungsweise während des Prozesses, was ihr dann auch nicht weiterhelfen wird. Aber der Reihe nach. Nach einem kurzen Prolog wo einige Wendepunkte der Menschheit erwähnt werden (Feuer, Rad, Elektrizität, etc.) heißt das erste Kapitel gleich: „Eine Eindämmung ist nicht möglich“ – dies wird unter anderem anhand der Technologischen-Geschichte erklärt und ist, leider, plausibel. Es folgen noch weitere Geschichten, Argumente und Analysen wie sich Technologien ausbreiteten und warum sie nicht zu stoppen sind. Das ist wirklich interessant und kompetent zusammengefasst. Dann wird erklärt warum das mit dem „Eindämmen“ (Containment) ein so großes Problem ist und sein wird. Angeblich gibt es ja eine „Atomare Ausnahme“ was in Anbetracht der vorhanden AKWs und Atombomben natürlich nicht so ist. Weiter wird erklärt was bereits alles geht und wie lange das ganze letztendlich schon läuft und wie sehr wir alle bereits von KI umgeben sind beziehungsweise mit ihr arbeiten und leben. Und es geht ja weiter, denn neben der KI gibt es ja noch die synthetische Biologie, also die Fähigkeit künstlich neue Organismen zu entwickeln oder biologische Systeme umzugestalten. Was diese Fähigkeit in Zusammenhang mit der KI bedeuten könnte, wird hier mit allen Vor- und Nachteilen ausführlich beschrieben. Remember die „CRISPER-Revolution“? Und dann auch schon mal auf die bereits existierenden DNA-Drucker einstellen, die derzeit noch so um die 25.000 Euro kosten. Das heißt die Welle, von der der Autor immer wieder spricht, wird immer größer und mächtiger und was das mit den meisten Menschen macht, kann man gut an den Inhalten der sozialen Medien bestaunen. Das Quantencomputing soll hier auch nicht unerwähnt bleiben, damit werden dann spätestens alle Kryptowährungen wertlos, aber das nur am Rande. Wo genau die Masse der Menschen bei dieser „Hyper-Evolution“ bleiben soll, ist etwas unklar beziehungsweise hofft der Autor das es die KI dann schon richten wird. Es wird natürlich auch erwähnt das es schon richtig wäre weltweite Gesetze und Standards einzuführen die auch kontrolliert werden müssen, damit sie eingehalten werden. Man sieht ja wie gut das in anderen Bereichen funktioniert. Dann geht es noch um das technologische „Wettrüsten“ und warum das natürlich passiert, auch das „Ego“ spielt eine Rolle. Wie und ob die Staaten das kontrollieren können wird hier von allen Seiten betrachtet. Unter anderem könnten die „Kosten für Macht“ sinken, somit sich jeder mit einem kleinen Staat inklusive allem was dazugehört ausstatten könnte – vereinfacht gesagt. Hier gibt es einige „schöne“ Geschichten zur „Zukunft der Nationen“ und ihr umgehen mit den „Spielarten der Katastrophe“. Denn, wir erinnern uns, es gibt ja auch viele Spinner jeglicher Couleur da draußen. Und wie man dann durch die Welle kommen könnte gibts im vierten Teil zu lesen, denn, eine „Regulierung reicht nicht“ – bleibt abzuwarten ob seine „Zehn Schritte hin zur Eindämmung“ ausreichen. Und Suleyman schließt ab mit: „Über die Risiken eines Scheiterns will man eigentlich gar nicht nachdenken, aber wir müssen uns ihnen stellen. Denn es geht dabei um nichts Geringeres als das sichere, langfristige Gedeihen unserer kostbaren Spezies. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.“ Es wäre interessant einem Gespräch zwischen dem Autor und Kate Crawford („Atlas der KI“) zu lauschen, denn sie denkt ja nicht das die künstliche Intelligenz sehr intelligent ist. Es bleibt dabei, keiner weiß es derzeit. Was natürlich überhaupt nicht angesprochen wird ist das es sich hier auch im Prinzip um eine neue Form des Kolonialismus handelt. Laut dem Autor arbeiten nur 150.000 Leute weltweit im Bereich KI, synthetische Biologie. Diese paar Hansel wollen über 8 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt ihre Technologie aufzwingen. Anstatt es einfach bleiben zu lassen, obwohl die Gefahren bekannt sind. Aber ein Anfangen mit dem Aufhören scheint keine Option zu sein. Und das die Ausbeutung der ArbeiterInnen im globalen Süden für Microwork (hier gern mal „Klickarbeit“ genannt), oder den seltenen Erden kaum angesprochen wird (und diese bei den 150.000 KI-Arbeitenden sicher nicht mitgerechnet wurden…) wundert auch nicht. So oder so, das Buch ist trotzdem gut und es sollte wirklich jeder lesen, damit man eine Ahnung bekommt was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommt. Denn diese Welle werden nur einige unbeschädigt reiten können. Surfs up! 377 Seiten, Gebunden, 28,00 Euro (dolf)

