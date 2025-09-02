Durchsuchbare PDFs der Trusts #41 (1993) bis #50 (1995) online for free
Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren längst ausverkauften Ausgaben #41 (1993) bis einschließlich Ausgabe #50 (1995) online.
Klickt einfach auf unserer Seite https://trust-zine.de/backissues/ und dann runterscrollen zu den gratis PDFs der jeweiligen Ausgaben. Dort im Link könnt ihr uns auch eine Spende zukommen lassen oder auf trust-zine.de/abo/ ein Abo abschließen. Danke!
Unten der Inhalt der Hefte in der Kurz-Übersicht, Klick auf die Ausgaben-Nummer führt zum ausführlichen Inhaltsverzeichnis (mit Autoren/Innen-Angaben).
Wir werden mit dem PDF-Upload ab Heft #51 weitermachen, so wie es aussieht, wird es ein Update alle zwei Monate. Danke an die Scan-Leute in Ausgburg und New York und die Trust-Internet-Pose Jörg und Jan (mehr dazu in den nächsten Heft-News).
#41/Aug/Sept 1993
Dischord Records, Blumen am Arsch der Hölle, Gallon Drunk, The Goats, Kurort, Leatherface, Sharkbait, Shivas
#42/10-1993
Itch, Cement, Cell, Blade, Anarchist Academy
#43/12-1993
Stigmatized, Carcass, Deity Guns, Graue Zellen, Rollers, Jesus Lizard, KINA, Marxman, NO FX, Schwartzeneggar
#44/02-1994
Atheist, Girls Against Boys, Hard-Ons, Killdozer, Les Thugs, M. D. C., Mucky Pup, Nonoyesno, Porch, Tar, Young Gods
#45/04-1994
Blood On The Saddle, Boxhamsters, Crowbar, Gore, Gunshot, Flugschädel, Magna Pop, Oyster Bannd, Pullermann, Saprize
#46/06-1994
African Head Charge, All, But Alive, D. I., Fischmob, H. Oilers, Kick Joneses, Motorpsycho, Pestilence, Pungent Stench, Slime
#47/08-1994
Bad Husbands, Badtown Boys, Cora E., Dharma Bums Insane, D. O. A., Fundamental, Green Day, Gwar, Jawbox, Peach
#48/10-1994
Huggy Bear, Iconoclast, Johnboy, Loudspeaker, Voorhees, Geva
#49/12-1994
Agent Orange, Bored!, Chumbawama, Fleischmann, Gum, Jawbreaker, Numb, Offspring, Pop Will Eat Itself, Schwarzen Schafe
#50/02-19 95
Brutal Juice, Cop Shoot Cop, Killing Joke, NRA, Sister Double Happiness, WIZO, Youth Brigade