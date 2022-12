Schreie von unten – Songtexte von Punkbands aus der DDR 1979 – 1989, Jakob „Schrammel“ Geisler

November 30th, 2022

Der Untertitel klingt irgendwie banal, aber beschreibt nicht wirklich die Qualität dieses Buchs. Denn natürlich gibt es hier nicht nur Songtexte aus der angegebenen Zeit, obwohl allein das schon nicht schlecht wäre, weil viele der Songtexte niemals wirklich verschriftlicht wurden, sondern nur auf alten Kassetten zu hören waren. Und, das muss man auch mal klar sagen, auch in der DDR gab es schon Widerstand von Punks gegen das System, bevor der von der Bevölkerung später kam.

Aber der Reihe nach. Nach einem vielsagenden Vorwort gibt es einen „kleinen Überblick über Punkbands in der DDR und zur Auswahl in diesem Buch“ Dann sind die Punktexte in neun verschiedene Kapitel unterteilt: „Lieder über Zukunftspläne und Perspektivlosigkeiten“, „Gesellschaftskritische Songs“, „Widersprüche zwischen Propaganda und Realität“, „Partei und Staatsmacht“, „Lieder über Umweltverschmutzung“, „Lieder gegen die Armee und Militarisierung“. „Polizei, Staatssicherheit und Repressionen“, „Politische und staatsfeindliche Lieder“ und „Widerstandslieder und Utopien“. Dann gibt es noch eine Menge Kurzbiografien der enthaltenen Bands sowie ein Glossar und Dank am Ende. Man darf nicht vergessen was es damals in der DDR für Punks (und andere Widerständler) bedeutete ihre Meinung kund zu tun. Immer Ärger und oft auch Knast oder Armee, im „günstigsten“ Fall Ausweisung. Es war auf jeden Fall nicht mit Punk Szenen in anderen Ländern zu vergleichen. Das einige der Punks selbst für die Staatssicherheit arbeiteten ist dramatisch, aber eben auch eine Zwickmühle die hier nicht gelöst werden kann. Auf all das wird im Buch eingegangen. Die Bandbeschreibungen am Ende lesen sich im Zusammenhang nicht so geil, aber sind ein tolles Nachschlagewerk. Wer sich also für die DDR Szene interessiert, oder damals sogar dabei war, der bekommt hier auf jeden Fall ein wertiges Buch mit vielen Infos. Und auch zeithistorisch sehr wichtig das sich „Schrammel“ die Arbeit gemacht hat dies in dieser Form zu dokumentieren, dafür gebührt ihm Dank. Es gibt 85 Songtexte von 52 Punkbands aus der DDR, unter anderem mit dabei: Wutanfall, Paranoia, Kaltfront, L‘Attentat, Schleimkeim um nur ein paar zu nennen. Es gibt hier keine „Geschichte des DDR-Punk“, aber man erfährt viel Interessantes und versteht dann auch nochmal Zusammenhänge besser. Ich kann mich erinnern das ich mit der ein oder anderen „ausländischen“ Band auf Konzerten in Ost-Berlin war, als Touristen getarnt, ohne Instrumente oder gar andere Ausrüstung. Leider hab ich aber nicht mehr viel Erinnerung dran, außer das die zur Verfügung gestellten Gerätschaften natürlich nicht dem Standard der Musiker entsprachen, die hatten aber Verständnis. Es gab auch ein paar Briefkontakte, wenn ich mich richtig erinnere… aber das nur am Rande, meine kleine Mikro-DDR-Erfahrung. Wenn man mal von den ganzen Fahrten über die Transit Strecken nach Berlin absieht. Aber das gehört eigentlich überhaupt nicht hierher. Also, zurück zum Buch. Ich fühlte mich gut unterhalten und informiert und es ist kurzweilig, deshalb ist es zu empfehlen. Es gibt erst mal nur 500 Stück! 192 Seiten, Paperback, 15,00 Euro plus Porto, (dolf)

