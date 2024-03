Rausch – Was wir über Drogen wissen müssen und wie ihr Konsum sicherer werden kann, Dr. Gernot Rücker

März 22nd, 2024

Posted in bücher by Dolf

Mosaik/Randomhouse, Neumarkter Straße 28, 81673 München, www.penguinrandomhouse.de

Der Autor ist Anästhesist, Notfallmediziner sowie einer der führenden Experten für Freizeitdrogenkonsum in Deutschland. Er plädiert in diesem Buch für eine Rauschmündigkeit sowie die Legalisierung weiterer Rauschmittel, nämlich allen Drogen. Ja, werden die meisten sagen, das ist schon lange überfällig. Stellt sich die Frage, warum es nicht schon längst umgesetzt ist. Weil es eben, von der Gesellschaft und der Alkoholindustrie, nicht gewollt ist, auch der Staat verdient kräftig am (Alkohol) Rausch mit. Dieses Buch beantwortet einige Fragen und erklärt warum die meisten Rauschmittel, obwohl illegal, deutlich weniger gefährlich und vor allem weniger schädlich und tödlich sind als das einzig legale – Alkohol.

Denn der hat es ganz besonders in sich, weil er eigentlich das gefährlichste Rauschmittel ist. Aber eins nach dem anderen. Nach einem Vorwort geht es „Im Rausch der Zeit“ erst mal um die Geschichte des Rausches und hier wird klar: Menschen haben sich schon immer berauscht und werden das auch immer tun – da helfen keine Verbote und auch Aufklärung ob der Risiken nichts. Rücker geht sogar soweit zu sagen: „ohne die Entdeckung von Rauschmitteln hätte sich die Menschheit nicht entwickeln können.“ sondern würde „ohne den Rausch noch heute in Höhlen sitzen.“ Geholfen haben dabei vergärte Früchte, Hanf, Pilze und dann, so vor ungefähr 14.000 Jahren Bier und natürlich auch Wein und später dann Tabak, Opium und die Chemie – ein interessanter Einblick in die Geschichte des Rausches. Hier wird auch nochmal erklärt warum Hanf dermaßen verboten ist, obwohl der das bis vor 1930 gar nicht war. Interessant, mir war bisher nur der DuPont Zusammenhang bekannt. Und es wird ebenso darauf hingewiesen das auch in Kriegen Rauschmittel immer eine Rolle spielten – was auch nicht weiter verwundert, wenn man bedenkt was den Menschen da zugemutet wird und was sie gleichzeitig anrichten. Im „Reich des Rausches“ geht es darum was genau eigentlich ein Rausch ist und um substanzgebundenen und nicht substanzgebundenen Rausch und ob die „Dosis das Gift macht“ wird auch geklärt, sowie das Wirkungsdreieck „Halluzination, Anregung, Entspannung“ vorgestellt und welche Substanzen was bewirken. Diese werden auch ausführlich vorgestellt und natürlich wird für Drugchecking plädiert, weil es eben Sinn für alle macht. „Anatomie des Rausches“ beschäftigt sich mit den „Prozessen, die in unserem Hirn im Rausch ablaufen“ und „erfahren, welche Aufgabe das Belohnungssystem hat“ Nebenbei kann man auch lernen welche Gehirnteile aktiv werden und welche herunterfahren. Hier wird es auch schon mal sehr wissenschaftlich, was aber überhaupt nicht stört. Und dann stürzt das Buch ab – denn das nächste Thema ist der Alkohol und der Autor lässt kein gutes Haar an der Volksdroge Nummer eins – zurecht. Denn wie man erfahren kann, ist der Alkohol nicht nur natürlich am weitesten verbreitet, sondern tatsächlich auch am gefährlichsten – denn er ist ein Nervengift. Und obwohl alles was hier steht sehr wahr ist, driftet das Buch ab diesem Kapitel irgendwie in ein „Gefahr Alkohol“-Buch ab. Was ja an sich kein Problem darstellt, aber irgendwie passt es nicht perfekt zu den Erwartungen die man an ein Buch mit dem Titel „Rausch“ hat. Nichtsdestotrotz ist das alles hier natürlich richtig und wichtig – vieles davon aber eben nichts neues – aber grade in einer Kultur in der der Alkohol normal ist, ist es gut mal wieder dran erinnert zu werden was er so alles anrichtet und vernichtet. Und das, im Vergleich zu den derzeit illegalen Drogen, er eben das höchste Schadenspotential hat – laut Autor sogar noch vor Heroin und Crack (hmm??). Hier gibt es viele Zahlen und Fakten, für Menschen die sich damit noch nie beschäftigt haben, hochinteressant. In „Des Rausches Untertan“ wird nochmal klar gemacht das Sucht eine Krankheit und das der Abhängige nichts dafür kann das er abhängig ist, somit auch nicht schuldig ist und deswegen nicht kriminalisiert werden sollte. Auch interessant, das Ratten nur dann Heroinwasser trinken bis sie sterben, wenn sie allein vor die Wahl gestellt werden, nicht aber in Gemeinschaft. Das letzte Kapitel „Lösung für den Umgang mit der liebsten Lösung“ beschäftigt sich mit Maßnahmen wie der Alkoholkonsum reduziert werden könnte (Verteuerung, Besteuerung, Aufdruck der Alkoholmenge auf Flaschen…) Und einen „Zehn Punkte Aktionsplan“ – u.a. Null Promille im Straßenverkehr für alle Fahrzeugführenden, Freigabe von weiteren Drogen als Alternativen. Das sind viele guten Maßnahmen, aber man sollte nicht vergessen das viele schwere Unfälle im Straßenverkehr eben auch ohne Rauschmittel passieren und dann darf die Frage erlaubt sein ob nicht vielleicht das Auto das größere Problem ist als die Rauschmittel… aber das wäre wieder ein eigenes Kapitel oder ein eigenes Buch. Da ich selbst natürlich kein wissenschaftlicher Experte bin, kann ich auch schwer überprüfen ob das hier alles der Wahrheit entspricht, aber soweit ich das beurteilen kann, schon. Auch wenn ich als Laie zum Beispiel schon einen Unterschied zwischen Schnaps und Bier/Wein machen würde. Und wenn man bedenkt das man nur zu 5% versteht wie das Hirn überhaupt funktioniert – verstehen wir vieles vielleicht noch nicht. Und mit den Verboten für Dinge die schlecht sind – das könnte man dann auch gleich für den Zucker einfordern, der übrigens auch eine Droge für den Menschen ist, aber das führt jetzt hier zu weit. Gutes Buch, super Ansatz, generell hat der Autor völlig Recht und deshalb ist das Buch zu empfehlen. Auch wenn es sicher sehr theoretisch ist, da Rücker selber überhaupt keine Drogen konsumiert, wie er sagt. Ein solches Buch von einem Vielkiffer, langjährigem Ecstasy Konsumenten, Säufer, etc. wäre sehr wahrscheinlich praxisorientierter gewesen. Schade das Christian Rätsch 2022 verstorben ist, wäre interessant gewesen was er als konsumierender Praktiker davon gehalten hätte. Man muss alle Drogen legalisieren, aber das wird so schnell nicht passieren. 272 Seiten, Gebunden, 22,00 Euro, (dolf)

Isbn 978-3442394043

[Trust # 224 Februar 2024]