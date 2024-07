Plausibel, Logisch, Falsch – Auf den Holzwegen des gesunden Menschenverstandes, Peter Gritzmann

Juli 27th, 2024

So wie es aussieht, kann man sich in bestimmen Fällen eben nicht auf den vermeintlich „gesunden Menschenverstand“ verlassen, denn leider sind einige Intuitionen nicht mehr als ein Trugschluss. Der Autor klärt hier über allerlei Denkfallen auf – meist anhand von anschaulichen Fallbeispielen – in die jeder sehr leicht geraten kann. Wenn zum Beispiel ein medizinischer Test eine Genauigkeit von 99% hat, meint man das er sehr genau ist. Man muss aber wissen das der Prozentsatz fehlerhafter Testergebnisse schlicht der falsche Quotient ist um eine Erkrankungswahrscheinlichkeit abzuschätzen. Auch nicht wirklich einschätzen lässt sich der „Wählerwille“ anhand von Wahlergebnissen, denn es kommt auch hier drauf an welches Wahlsystem angewandt wurde.

Und auch bei Annahmen und Prognosen sollte man auf jeden Fall wissen auf welchem Modell diese basieren und erst dann entscheiden ob man der Vorhersage trauen mag. Überhaupt ist hier des öfteren schnöde Mathematik im Spiel die zwar so manches Paradox nicht erklärt, aber anschaulich offenlegt. Denn, „es kommt darauf an“ aus welcher Perspektive man die Dinge sieht, um was für Modelle oder Wahlsysteme es sich handelt. Und, ob es sich um das beste Einzelergebnis oder eher das der Gruppe handeln soll. Hier sind 24 Geschichten vertreten die solche Fälle aufzeigen, humorvoll und verständlich geschrieben glaubt man oftmals sich verlesen zu haben. Wie kann es sein das, wenn eine Brücke gesperrt wird, der Verkehr trotzdem flüssiger läuft? Am Ende fragt der Autor „Und jetzt“ und fast alles selbst nochmal sehr schön zusammen: „Die Kapitel enthielten einen «bunten Strauß» von Beispielen, wie sich der «gesunde Menschenverstand» in die Irre leiten lässt, wie glasklare Logik zu verrückten Ergebnissen führen kann und wie sich sicher geglaubte Wahrheiten gleichsam in Luft auflösen. Manche «Schlüsse» sind schlicht falsch, andere beruhen auf nicht adäquaten Bezugsgrößen. Manchmal interpretieren wir nur zu gerne etwas in Zufälle hinein, erkennen Fügungen und Strukturen, die unser Weltbild bestätigen. Tatsächlich verfügen wir nur über eine höchst unzureichende Intuition in Bezug auf Wahrscheinlichkeiten und Statistik. In jedem Fall sollten wir auf der Hut sein, Korrelation nicht mit Kausalität zu verwechseln und «geheimen Mächten» nicht zu viel Bedeutung einzuräumen. Aber auch manche beweisbare «Paradoxien» widersprechen unserer Intuition. Wie kann es sein, dass man in allen Einzelkategorien besser ist als die Konkurrenz, aber insgesamt dennoch schlechter? Wie ist es möglich, dass eine neue Straße bei gleichem Verkehrsaufkommen die Stausituation verschärft? Wie kann es sein, dass rationales Verhalten zu völlig unsinnigen Ergebnissen führt? Wie ist es möglich, dass das Verfolgen der besten Option nicht immer zum besten Ergebnis führt? Das sind berechtigte Fragen, die in den vorherigen Kapiteln behandelt und «anekdotisch» beantwortet wurden. Sie zeigen jedoch, dass unser gesunder Menschenverstand nicht ganz so verständig ist, wie wir das gerne annehmen, und uns das eine oder andere Mal in die Irre führt. Kann man solche Fehlschlüsse vermeiden? Ich fürchte, nein, jedenfalls nicht vollständig. Dazu sind wir viel zu sehr auf unseren Autopiloten angewiesen, der uns erlaubt, sehr schnell zu reagieren – manchmal jedoch eben falsch.“ Das Buch ist wirklich lehrreich und bringt viel Licht dahin, wo die meisten meinen bereits Licht erkannt zu haben. Schärft die Rationalität und den Blick hinter den „gesunden Menschenverstand“. Sehr gutes Buch und eine große Empfehlung, weil das was hier beschrieben wird uns alle betrifft. Die Dinge sind eben oft nicht so wie wir denken das sie sind. Aber – soviel steht fest, „es kommt darauf an“. 217 Seiten, Hardcover, 22,00 Euro, (dolf)

