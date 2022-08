Nach mir die Sintflut! – Karikaturen & Cartoons 2019/2020, Schwarvel

Juli 29th, 2022

Glücklicher Montag, Kochstr. 132, 04277 Leipzig, www.gluecklicher-montag.de

Beim besprechen der beiden aktuellen Bändchen von Schwarwel ist aufgefallen das der vorherige Band irgendwie durchgerutscht ist, das geht natürlich nicht!

Es handelt sich also um den neunten Band wo das beste aus seiner täglichen Ereigniskarikatur präsentiert wird. Das war noch vor Corona und trotzdem macht er sich schon über Impfgegner lustig, remember Masern. Sonst geht es um den Klimawandel, Brexit, Trump und den ganzen anderen Scheiß. (Warum wollen sie heute gleichen Lohn? Equal Pay Day war doch gestern.) Das mit einiger Verspätung zu lesen ist nicht weniger gut, fühlt sich aber nicht so gut an, wie wenn es vor zwei Jahren gewesen wäre.

Auch diesmal sind die Schlagzeilen/Meldungen passend zu seinen Karikaturen mit abgedruckt und das ist gut so.

Seinen Stil kennt man und ich mag ihn nach wie vor. Ansonsten ist immer alles so wie bei der aktuellen Besprechung, weiter oben, beschrieben.

Gute 100 Seiten (A5, broschiert). 9,90 Euro (dolf)

Isbn 9783948518042

[Trust # 214 Juni 2022]