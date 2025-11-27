November 27th, 2025

Aus irgendeinem Grund dachte ich es geht hier primär um Sterbehilfe und die angrenzenden Themen. Aber das Buch ist viel mehr und es macht tatsächlich Laune es zu lesen. Da sich die Autorin, einigen sicher noch als die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates bekannt, einfach ständig so dermaßen rational ausgewogen ethisch durch die verschiedenen Themen schreibt, das man sich wünscht so viel mehr Menschen wären in der Lage so zu denken und ihr Leben und Handeln danach auszurichten. Man wird ja wohl noch Träumen dürfen. Aber zurück zum Buch, meist wird anhand von Fallgeschichten, die so tatsächlich stattgefunden haben könnten, letztendlich spielt das aber keine Rolle, beschrieben wie die Dinge am Ende oder am Anfang des Lebens laufen könnten. Dabei werden aber auch Themen angesprochen die jeden von uns betreffen, da sie Medizinethischer Natur sind.

So das Verhältnis Ärzte – Patienten sowie der bereits laufende und in Zukunft noch zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin und Pflege. Vier Kapitel wo Buyx auf wichtige medizinische Herausforderungen eingeht, die uns alle angehen, verständlich und klar geschrieben. So das man, und dazu wird man immer wieder aufgefordert, sich eine eigene Meinung zu den vielen ethischen Fragen bilden kann. Egal ob es um künstliche Befruchtung oder pränatale Diagnostik, Palliativmedizin oder assistieren Suizid (aktiv, passiv, indirekt…), oder eben das Verhältnis von Arzt und Patient geht. Für Menschen die sich mit dem Thema schon länger oder bereits intensiv beschäftigt haben steht hier nicht wirklich bahnbrechend neues drin, aber da es so empathisch geschrieben ist, kann man es dennoch gut lesen und wird dabei auf den neuesten Stand der Medizinethik gebracht. Aber das Buch ist hervorragend für alle geeignet die sich mit Medizinethik mal ausführlich beschäftigen wollen, hier wird man professionell und sympathisch mit den verschiedenen Aspekten vertraut gemacht und ist hinterher auf jeden Fall besser beraten. Dabei handelt es sich nicht nur um ein „medizinisches Fachbuch“, da Alena Buyx gern auch mal ein wenig ausholt, wie wir Menschen miteinander umgehen sollten, oder davor warnt das Künstliche Intelligenz ungeregelt eingesetzt wird, gleichzeitig aber auch erklärt, welche Chancen sich damit bieten. Es finden sich hier auch einige Stellungsnahmen des Deutschen Ethikrats, die das alles dann auch nochmal klar beschreiben. Da jedes Thema, oder zumindest das Sterben, uns alle angeht, ist das Buch eigentlich Pflicht für jeden, der sich damit noch nicht ausgiebig beschäftigt hat. Und, wie gesagt, keine Sorge, die Autorin ist behutsam aber klar zu diesem, für manche, schon sehr schwierigen Thema. Und, da kann ich mich aber natürlich täuschen, hier hat man das Gefühl das Alena Buyx das was sie hier denkt und schreibt auch selbst lebt und so handelt. Oftmals ist das ja leider nicht der Fall. Am Ende finden sich noch seitenlang Literaturhinweise für alle die sich mit den speziellen Sachgebieten weitergehend und ausführlicher beschäftigen wollen. 303 Seiten, Gebunden, 24,00 Euro (dolf)

