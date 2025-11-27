November 27th, 2025

Posted in bücher by Dolf

Piper Verlag, Damaschkestraße 4, 10711 Berlin, www.piper.de

Hier ist ein weiteres, hervorragend recherchiertes Buch, welches aufzeigt was alles in diesem Land – und auf der Erde – schiefläuft und warum das so ist. Vereinfacht gesagt liegt es daran, daß einige wenige seit langem von fossilen Energierohstoffen massiv profitieren. Und das auch weiterhin tun wollen und sehr viele nicht in der Lage sind, ihre Gewohnheiten zu ändern. Warum sonst verfeuern wir noch Öl, Kohle und Gas ohne Ende, obwohl es doch seit langem erneuerbare Energien gibt, die nicht nur billiger sind, sie machen auch das Klima nicht kaputt und garantieren Energieunabhängigkeit. Und da wir Menschen alle, mehr oder weniger, gleich funktionieren läuft es eben schon seit langem so. Das ganze wird noch durch unterschiedliche LobbyistInnen in die falsche Richtung gesteuert und zu allem Überfluss teilweise auch noch von fehlgeleiteten WissenschaftlerInnen untermauert.

Leider ist das alles nichts neues, aber anscheinend muss es immer wieder mal aufgeschrieben werden – das dies leider nichts ändert, sehen wir ja schon seit Jahrzehnten. Aber, wer nochmal all die Ungeheuerlichkeiten die sich da draußen abspielen gut zusammengefasst und übersichtlich präsentiert lesen will – hier bist du richtig. Es wird aufgedeckt, wer konkret von der Situation profitiert, die unterschiedlichen Lobbys (Heizung, Auto, Landwirtschaft, Gas) werden vorgestellt und ohne Ende mit Fakten und Zahlen beschrieben. Das Desaster mit dem Gebäudeenergiegesetz, Stichwort Wärmepumpe, nochmal aufgerollt. Lobbyarbeit entlarvt, die Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft und den fossilen Brennstoffen erklärt (Dünger und Maschinen). Die Hintergründe von Nord-Stream werden ein weiteres Mal beleuchtet. Die Rechtspopulisten bekommen natürlich auch, zurecht, einen auf den Deckel, selbstverständlich fundiert. Die Problematik von Think Tanks und anderen Denkfabriken, die Einfluss nehmen, wird aufgedeckt. Das Thema Wasserstoff und warum der keine grüne Lösung ist, leuchtet ein. Und am Ende gibt es noch einen Ausblick, was die Politik und jeder Einzelne für Schritte in die Unabhängigkeit machen müssten. Wie gesagt, das Autorenduo, sind nicht die ersten, welche diese Thematik ansprechen und leider wird auch dieses tolle Buch nichts an den Fakten ändern – aber das ist ein anderes Problem. Am Ende fassen sie es selbst nochmal gut zusammen: „Jedes Glied in der fossilen Kette hat andere Motive und Interessen, zu bremsen, zu blockieren oder – im positivsten Fall – sich zu transformieren. Der US-amerikanische Ölfeldbetreiber, der griechische Tankerkönig, die Rohstofftraderin an der Börse in London, der LNG-Terminalbesitzer, der Auto- oder Heizungsbauer oder die Mineralöllobbyistin – und am Ende die Verbraucherin und der Verbraucher – sie alle haben ihre eigene Perspektive auf die Energiewende. Einige stellen sich mit allen Mitteln quer, andere verzögern, um wenigstens noch ein paar Jahre nichts ändern oder investieren zu müssen. Alle aber wissen: Der Wandel kommt. Nicht nur wegen der Klimakrise, sondern auch, weil erneuerbare Energien unschlagbare Vorteile bieten.“ Stimmt, der Wandel ist da, nur leider eigentlich viel zu spät und nach wie vor viel zu langsam. Für Menschen die sich mit dem Thema noch nie befasst haben, dringend zu empfehlen, sonst ist das eher fast alles langweilig, weil schon ewig bekannt – so ging es mir zumindest in großen Teilen. 288 Seiten, Gebunden, 22,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3492073318

[Trust # 234 Oktober 2025]