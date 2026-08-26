August 26th, 2026

Durchsuchbare PDFs der Trusts #101 (2003) bis #110 (2005) online for free

Posted in Allgemein by Jan

Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren längst ausverkauften Ausgaben #101 (2003) bis einschließlich Ausgabe #110 (2005) online. 

Appearing u.a.: …Milemarker, Costas Cakehouse, Greg Ginn, Dean Dirg, Gogol Bordello, Muff Potter, Chung, Terrorgruppe, Rise Against, Merzbow, Southern Lord Records, Punkvoter, Gregor Samsa, Revelation Records, Maximum Rocknroll Fanzine, Rich Kids On Lsd, Le Scrawl, Against Me, Agoraphobic Nosebleed, Thermals, Turbostaat, Schwarz Auf Weiss, Black Dice, Mission Of Burma, Isis, World Downfall, Japanische Kampfhörspiele, Ajz Bahndamm Wermelskirchen, Dälek…

Klickt einfach auf unserer Seite https://trust-zine.de/backissues/ und dann runterscrollen zu den gratis PDFs der jeweiligen Ausgaben. Dort im Link könnt ihr uns auch eine Spende zukommen lassen oder auf trust-zine.de/abo/ ein Abo abschließen. Danke!

Unten der Inhalt der Hefte in der Kurz-Übersicht, Klick auf die Ausgaben-Nummer führt zum ausführlichen Inhaltsverzeichnis (mit Autoren/Innen-Angaben).

Wir werden mit dem PDF-Upload weitermachen, so wie es aussieht, wird es ein Update alle zwei Monate. Danke an die Scan-Leute in Ausgburg und New York und die Trust-Internet-Pose Jörg und Jan (mehr dazu in den nächsten Heft-News).

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SOLD OUT
#100/06-2003
CULT OF LUNAISOLATION YEARSGastkolumnen ex-TrustlerinnenPILATESREVEREND BILLYCRAVINGPETROGRAD, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT
#101/08-2003
OXESARE WE ELECTRICNORTH OF AMERICATRUST 100 Fest, Tschechien-Report (nur in Print), MILEMARKERSPEARHEADCOSTAS CAKEHOUSE, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT
#102/10-2003
SHEMALE TROUBLEThe History Of Skaterock Part V: San JoseGREG GINNDEAN DIRGTODAY IS THE DAYGOGOL BORDELLO, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

 

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SOLD OUT
#103/12-2003
MUFF POTTERCHUNGHILLSIDEKEVIN MARTIN, Handarbeitsanleitung für Tattoo Handschuhe, (nur in Print), THESE ARMS ARE SNAKESIRAKBOY SETS FIREVEGETARISMUS, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

 

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SOLD OUT
#104/02-2004
TERRORGRUPPERISE AGAINSTPAPERCHASESHAKIN NASTIESMATMOSThe History Of Skaterock Part VI: OxnardRAKETENHUNDSTUDENTENPROTESTKOLUMNEN, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

 

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SOLD OUT
#105/04-2004
K-LINEMERZBOWSOUTHERN LORD RECORDSARMY OF PONCHDANCING IN THE DARK RECORDSPUNKVOTERANTI FLAGKOLUMNENTagebuch eines Handelsreisenden Teil I, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

 

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SOLD OUT
#106/06-2004
GREGOR SAMSAZUR KRISE DES SOZIALSTAATSONEIDAConservative PunkEVERY TIME I DIEREVELATION RECORDSMAXIMUM ROCKNROLL FANZINEBOXCAR SATANKOLUMNENTagebuch eines Handelsreisenden Teil II, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

 

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SOLD OUT
#107/08-2004
RICH KIDS ON LSDOSTINATOLE SCRAWLLONELY KINGS TOURTAGEBUCHTagebuch eines Handelsreisenden aus NantesDie Fußballeuropameisterschaft 2004Live-Review: Busfahrt / Parodie-Versuch auf Musik-Sprache-FloskelnAGAINST MEA CASE OF GRENADA, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

 

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SOLD OUT
#108/10-2004
16NO GAMES INVOLVEDAGORAPHOBIC NOSEBLEEDTRUE NORTHPIPEDOWNTHERMALSST. CATHERINESKOLUMNEN,  KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT
#109/12-2004
JETSEXTURBOSTAATSCHWARZ AUF WEISSBLACK DICEGETRUDEMISSION OF BURMAISISKOLUMNEN, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT
#110/02-2005
MUSICAL TRAGEDIESWORLD DOWNFALLJAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELEAJZ BAHNDAMM WERMELSKIRCHENFREECOREKAFKASDÄLEKKOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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