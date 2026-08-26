August 26th, 2026

Posted in Allgemein by Jan

Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren längst ausverkauften Ausgaben #101 (2003) bis einschließlich Ausgabe #110 (2005) online.

Appearing u.a.: …Milemarker, Costas Cakehouse, Greg Ginn, Dean Dirg, Gogol Bordello, Muff Potter, Chung, Terrorgruppe, Rise Against, Merzbow, Southern Lord Records, Punkvoter, Gregor Samsa, Revelation Records, Maximum Rocknroll Fanzine, Rich Kids On Lsd, Le Scrawl, Against Me, Agoraphobic Nosebleed, Thermals, Turbostaat, Schwarz Auf Weiss, Black Dice, Mission Of Burma, Isis, World Downfall, Japanische Kampfhörspiele, Ajz Bahndamm Wermelskirchen, Dälek…

Klickt einfach auf unserer Seite https://trust-zine.de/backissues/ und dann runterscrollen zu den gratis PDFs der jeweiligen Ausgaben. Dort im Link könnt ihr uns auch eine Spende zukommen lassen oder auf trust-zine.de/abo/ ein Abo abschließen. Danke!

Unten der Inhalt der Hefte in der Kurz-Übersicht, Klick auf die Ausgaben-Nummer führt zum ausführlichen Inhaltsverzeichnis (mit Autoren/Innen-Angaben).

Wir werden mit dem PDF-Upload weitermachen, so wie es aussieht, wird es ein Update alle zwei Monate. Danke an die Scan-Leute in Ausgburg und New York und die Trust-Internet-Pose Jörg und Jan (mehr dazu in den nächsten Heft-News).

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SOLD OUT

#100/06-2003

CULT OF LUNA, ISOLATION YEARS, Gastkolumnen ex-Trustlerinnen, PILATES, REVEREND BILLY, CRAVING, PETROGRAD, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT

#101/08-2003

OXES, ARE WE ELECTRIC, NORTH OF AMERICA, TRUST 100 Fest, Tschechien-Report (nur in Print), MILEMARKER, SPEARHEAD, COSTAS CAKEHOUSE, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT

#102/10-2003

SHEMALE TROUBLE, The History Of Skaterock Part V: San Jose, GREG GINN, DEAN DIRG, TODAY IS THE DAY, GOGOL BORDELLO, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT

#103/12-2003

MUFF POTTER, CHUNG, HILLSIDE, KEVIN MARTIN, Handarbeitsanleitung für Tattoo Handschuhe, (nur in Print), THESE ARMS ARE SNAKES, IRAK, BOY SETS FIRE, VEGETARISMUS, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT

#104/02-2004

TERRORGRUPPE, RISE AGAINST, PAPERCHASE, SHAKIN NASTIES, MATMOS, The History Of Skaterock Part VI: Oxnard, RAKETENHUND, STUDENTENPROTEST, KOLUMNEN, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT

#105/04-2004

K-LINE, MERZBOW, SOUTHERN LORD RECORDS, ARMY OF PONCH, DANCING IN THE DARK RECORDS, PUNKVOTER, ANTI FLAG, KOLUMNEN, Tagebuch eines Handelsreisenden Teil I, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT

#106/06-2004

GREGOR SAMSA, ZUR KRISE DES SOZIALSTAATS, ONEIDA, Conservative Punk, EVERY TIME I DIE, REVELATION RECORDS, MAXIMUM ROCKNROLL FANZINE, BOXCAR SATAN, KOLUMNEN, Tagebuch eines Handelsreisenden Teil II, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT

#107/08-2004

RICH KIDS ON LSD, OSTINATO, LE SCRAWL, LONELY KINGS TOURTAGEBUCH, Tagebuch eines Handelsreisenden aus Nantes, Die Fußballeuropameisterschaft 2004, Live-Review: Busfahrt / Parodie-Versuch auf Musik-Sprache-Floskeln, AGAINST ME, A CASE OF GRENADA, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT

#108/10-2004

16, NO GAMES INVOLVED, AGORAPHOBIC NOSEBLEED, TRUE NORTH, PIPEDOWN, THERMALS, ST. CATHERINES, KOLUMNEN, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT

#109/12-2004

JETSEX, TURBOSTAAT, SCHWARZ AUF WEISS, BLACK DICE, GETRUDE, MISSION OF BURMA, ISIS, KOLUMNEN, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

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SOLD OUT

#110/02-2005

MUSICAL TRAGEDIES, WORLD DOWNFALL, JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE, AJZ BAHNDAMM WERMELSKIRCHEN, FREECORE, KAFKAS, DÄLEK, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF