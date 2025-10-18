Durchsuchbare PDFs der Trusts #51 (1995) bis #60 (1996) online for free
Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren längst ausverkauften Ausgaben #51 (1995) bis einschließlich Ausgabe #60 (1996) online.
Appearing u.a.: Godflesh, New Bomb Turks, Shudder To Think, Today Is The Day, Teengenerate, Beowülf, Lagwagon, Naked Aggression, Shellac, Terrorgruppe, Mudhoney, Radical Development, Fugazi, Kreator, The Muffs, SNFU, The Ex, Lee Hollis, Jughead´s Revenge, Toxic Reasons, WIZO, Down by Law, Slime, Die Strafe, Voivod, Exploited, Miozän, Pere Ubu, Bikini Kill, El Vez, Misfits, Queerfish, Rocket from the Crypt, Sonic Youth, Team Dresch, Voodoo Glow Skulls, Satanic Surfers, Mr. Bungle, The Mr. T Experience, The Oblivians, Eric Drooker, Glen Matlock, Rhythm Pigs…
Klickt einfach auf unserer Seite https://trust-zine.de/backissues/ und dann runterscrollen zu den gratis PDFs der jeweiligen Ausgaben. Dort im Link könnt ihr uns auch eine Spende zukommen lassen oder auf trust-zine.de/abo/ ein Abo abschließen. Danke!
Unten der Inhalt der Hefte in der Kurz-Übersicht, Klick auf die Ausgaben-Nummer führt zum ausführlichen Inhaltsverzeichnis (mit Autoren/Innen-Angaben).
Wir werden mit dem PDF-Upload weitermachen, so wie es aussieht, wird es ein Update alle zwei Monate. Danke an die Scan-Leute in Ausgburg und New York und die Trust-Internet-Pose Jörg und Jan (mehr dazu in den nächsten Heft-News).
#51/04-19 95
Dr. Bison, Gastr Del Sol, Godflesh, Krombacher MC, Megakronkel, New Bomb Turks, Prison 11, Schweisser, Shudder To Think, Splatterheads, Today Is The Day, Teengenerate. KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
#52/06-19 95
A Subtle Plague, Beowülf, Lagwagon, Garage Fuzz, Loudspeaker, Naked Aggression, Shellac. KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
#53/08-1995
TERRORGRUPPE, GUZZARD, MUDHONEY, RADICAL DEVELOPMENT, SHIHAD, HipHop in Österreich, Slowenische Musikszene, Kolumnen. KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
#54/10-1995
FUGAZI, KREATOR, OXBOW, KEPONE, THE MUFFS, PEACE 95 LABEL, Bericht Chaos-Tage 1995, Kolumnen, SNFU, Fanzines. Eine der letzten Alternativen, SIMUINASIWO (beide nur in Print). KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
#55/12-1995
454 BIG BLOCK, THE EX, HARMFUL, LEE HOLLIS, JUGHEAD`S REVENGE, SUPERSUCKERS, Kolumnen, THUMB, TOXIC REASONS, WIZO, Tourbericht Loudspeaker / Splitter, Tourbericht Rhythm Activism (nur in Print). KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
#56/02-1996
BABYLAND, DOWN BY LAW, LOVE 666, MAGIC SPLATTERS, OLD, SLIME, DIE STRAFE, VOIVOD, Kolumnen, GRAHAM LEWIS (nur in Print). KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
#57/04-1996
EXPLOITED, FILTER, DIE FORM, GURD, JARBONE, KÖPFE DER TIEFEN FREQUENZ, KXLU 88.9 FM COLLEGE RADIO STATION LOS ANGELES, MIOZÄN, NO NOT NOW!, PERE UBU, ULME, Techno 96 – Debatte Leserbriefe, Celler Loch Bericht über Untergrund-Venue, Kolumnen. KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
#58/06-1996
10 Jahre TRUST Rückblick mit Inhaltsangaben, Heft-Nummern 1 – 15, BIKINI KILL, EL VEZ, MISFITS, QUEERFISH, ROCKET FROM THE CRYPT, SANDVIC, SONIC YOUTH, TEAM DRESCH, VOODOO GLOW SKULLS, Pain & Ink Department Bericht über Tätowierstudio, Tourbericht Sandvic (alle nur in Print). KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
#59/08-1996
ATTENTION! ROOKIES, SATANIC SURFERS, STEREOLAB, Tränen lügen nicht? Bericht über Schlagermusik, 10 Jahre TRUST Rückblick mit Inhaltsangaben, Heft-Nummern 16 – 35, 24-SPYZ, BOTTOM 12 , COMPULSION, GENTLE VEINCUT, MR. BUNGLE, THE MR. T EXPERIENCE (alle nur in Print). KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
#60/10-1996
OBLIVIANS, IGNITE, ERIC DROOKER, GLEN MATLOCK, TILL GEIGER, RHYTHM PIGS, Bericht über Festivitäten anläßlich 10 Jahre TRUST, 10 Jahre TRUST Rückblick mit Inhaltsangaben, Heft-Nummern 36 – 58, Kolumnen, JAWBOX. KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
