November 27th, 2025

Posted in bücher by Dolf

S.Fischer Verlag, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt, www.fischerverlage.de

Als ich mit dem lesen des Buches begann, war mein erster Gedanke „Warum schreibt der Autor noch ein Buch zu einem Thema von dem er selbst sagt das es eigentlich nicht von uns selbst zu kontrollieren ist?“ Sehr einfach, weil er es selbst eben auch nicht kontrolliert – deshalb gibt es dieses Buch. Aber während des Lesens des Buches dachte ich mir dann, das muss ich gleich noch ein zweites Mal lesen. Warum? Weil Stefan Klein hier eben sehr gut und anschaulich, in prima verständlicher Sprache, erklärt wie Menschen funktionieren und das anhand von mehreren Beispielen erklärt und wissenschaftlich untermauert. Einzig ein wenig zu bemängeln wäre vielleicht das einige Beispiele oftmals aus der Vergangenheit (Ufo-Gläubige, Rauchen…) sind und man sich doch eher mit gegenwärtigen oder sogar zukünftigen Szenarien beschäftigen sollte – aber den Menschen fällt es immer leichter im Nachhinein eine Situation zu erörtern.

Der Kerninhalt des Buches ist die Tatsache, das Wissen allein, Menschen nicht dazu bringt ihr Verhalten zu ändern. Das oftmals nur eigene Erfahrung und Erleben zu Einsicht und Verhaltensänderung führt – das ist nicht neu, aber wieder mal sehr aufschlussreich und leider auch ziemlich ernüchternd. Denn es benötigt tatsächlich auch Training und Übung um gewohnte Verhalten zu ändern, Appelle allein reichen bei weitem nicht aus. Und ob die „Gebrauchsanleitung für eine bessere Welt“, am Ende, die in vier Schritten (Entscheidungsfähig werden, Gewohnheiten ändern, Kettenreaktionen vorbereiten und Gute Geschichten erzählen) für eine Kultur der Veränderung sorgen wird, mag bei einzelnen funktionieren, für die Welt aber sicher nicht. Trotzdem ist das Buch total lesenswert, so hörte ich zum ersten Mal von den fünf Phasen der Revolution, von dem Philosoph und Historiker Kwame Anthony Appiah. In der ersten Phase verbreitet sich das Wissen über ein Problem, es wird aber noch nicht als solches erkannt. Dann wird das Problem zwar irgendwie anerkannt aber da es bestehende „Normalitäten“ in Frage stellt ist natürlich niemand davon betroffen und Menschen fühlen sich oftmals bedroht. Die dritte Phase ist die der Resignation. Die Menschen akzeptieren jetzt ihre Betroffenheit, sind aber weiterhin nicht handlungsfähig. Dann folgt eine öffentliche Debatte in der sich Gegner und Befürworter auseinandersetzen. Gefolgt von der letzten Phase wo man sich kaum mehr vorstellen konnte wie Menschen den alten Zustand überhaupt ertragen haben und natürlich alle wie selbstverständlich die neue moralische Idee allgemein als Norm akzeptiert wird. Das ärgerliche ist nur das diese Entwicklung oftmals Jahrzehnte dauert und es Generationen benötigt bis die fünfte Phase erreicht ist. Und viele moralische und richtige Ideen werden das voraussichtlich niemals schaffen – warum nicht, das wird hier erklärt. Andere haben es zum Glück geschafft, prominentestes Beispiel hierfür ist die Abschaffung der Sklaverei. Allerdings hat die Menschheit noch so viele andere moralische Baustellen (Religion, Fleischkonsum, etc.) das es unwahrscheinlich ist das hier die fünfte Phase zu erreichen ist. Denn leider sind die fünf Phasen ja kein Gesetz oder zeitlich gebunden. Deshalb wird es immer so sein das wir Menschen uns vor guten Lösungen scheuen, weil sie halt an unseren Gewohnheiten rütteln. Das war schon immer so und man wird es auch in Zukunft nicht kontrollieren können, aber vielleicht steuern, nur ist das oft nicht gewollt. Dieses Buch wird, wie gesagt, nichts daran ändern, nichtsdestotrotz bitte auf jeden Fall lesen, denn je mehr Leute verstehen was hier vorgeht umso besser. 288 Seiten, Gebunden, 24,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3-10-397613-7

[Trust # 234 Oktober 2025]