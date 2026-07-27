Juli 27th, 2026

Posted in bücher by Dolf

DVA/Penguin Randomhouse, Neumarkter Str. 28, 81673 München, www.penguin.de

Der Autor ist Digitalexperte der Süddeutschen Zeitung und analysiert hier schonungslos was im Silicon Valley, beziehungsweise in den USA, grade vor sich geht. Früher erweckten die Turbokapitalisten der Digitalindustrie ja zumindest noch einen irgendwie coolen und lockeren Eindruck. Seitdem sich die finanziell potentesten aber um den unsäglichen US-amerikanischen Präsidenten scharen und ihm, mehr oder weniger, aus der Hand fressen ist die Coolness aus dem Silicon Valley verschwunden und man stellt fest, das die Tech-Milliardäre eigentlich ganz schön rechts sind. Das hört sich erst mal halb so wild an, bei näherer Betrachtung läuft es aber darauf hinaus, das die liberale Weltordnung grade zerstückelt wird.

Zum Wohl der wenigen Oligarchen, die das meiste Geld haben und alle im Digitalbereich unterwegs sind, im Zusammenspiel mit den politischen Führern. Im Prinzip handelt es sich hier um eine gut gebündelte Zusammenfassung des Istzustands, vieles davon hat man aus anderen Zusammenhängen schon mal gehört, aber hier wird es zusammengefasst, verständlich erklärt und eingeordnet. Und, für viele, dürfte das hier alles mehr oder weniger neu sein. Die 22 Kapitel haben Titel wie: „Die „Mafia“ übernimmt (gemeint sind die Gründer von PayPal), Die Disruption der Demokratie, Das Monopol als Prinzip, Wie die Oligarchen nach Rechts rücken, Zerstörung aus Überzeugung, Soziale Medien als Waffe, KI ohne Ketten, Krieg der Zukunft: Der militärisch-digitale Komplex, Was zu tun ist: Vier Schutzmaßnahmen.“ Aus dem Buch: „Man muss die Tech-Oligarchen des Silicon Valley als Avantgarde verstehen. Eine Handvoll Männer mit Milliardenvermögen, futuristischer Technologie und einer Obsession mit Science-Fiction sieht sich berufen, die Welt nach ihren Vorstellungen zu formen.

Die Idee, mit der die Oligarchen die Politik erschüttern, heißt Disruption: die permanente Revolution des Kapitalismus durch Gründer mit radikalen Ideen und einer Liebe zum Risiko. Wenn dieses Denken auf die stabile westliche Demokratie trifft, kann es zu einem Knall kommen, nach dem die Gesellschaft kopfsteht. In dem politischen Disruptor Trump haben die Tech-Disruptoren einen der Ihren erkannt. (…) Ohne die Ideologie der Tech-Oligarchen lässt sich der Epochenbruch nicht begreifen, den Trump II bedeutet. Dieses Buch ist ein Versuch, die Gedanken der Tech-Elite ernst zu nehmen. Schließlich gestalten sie nicht nur die Software und die Geräte, die wir täglich nutzen, sondern nun auch die Politik der mächtigsten Nation der Erde. Um diese Gruppe zu stoppen, ist es entscheidend, sie zu verstehen.

Mit Trump, J.D. Vance und ihren Verbündeten aus dem Silicon Valley bemächtigen sich Unternehmer der großen amerikanischen Demokratie. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang, das auch Deutschland nicht unberührt lässt. Können die westlichen Demokratien den Machtrausch der Oligarchen überleben?“ Jannis Brühl zeigt auch Schutzmaßnahmen auf, was den Oligarchen entgegenzusetzen ist, vereinfacht: Oligarchen- sichere Souveränität, sichere Gerechtigkeit und sicherer Staat. Das klingt optimistisch, ob es auch machbar ist, wird sich zeigen. Ich fasse mich kurz, lest dieses Buch, uneingeschränkte Empfehlung. Auch wenn es nicht sehr angenehm ist. 256 Seiten, 20,00 Euro, (dolf)

Isbn 978-3421070562

[Trust # 238 Juni 2026]