Die Welt gerät ins Wanken – Das Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 und seine Nachwirkungen auf das europäische Geistesleben, Gehrhard Streminger

März 29th, 2022

Posted in bücher by Dolf

Alibri Verlag, Postfach 100 363, 63739Aschaffenburg, www.alibri.de

Ach, ich hab mich so auf das Buch gefreut, hab aber übersehen das es sich hierbei um „Ein literarischer Essay“ handelt. Mit Betonung auf „literarisch“, der Autor hat offensichtlich große Freude dran das Beben und seine Nachwirkungen in all seinen, mehr oder weniger, bekannten Details zu beschreiben. Noch mehr scheint ihm zu gefallen das Leiden der Menschen auszuführen, das ganze in einem „kreativen Schreibstil“ der meiner so gar nicht ist. Leider erfährt man von den „Nachwirkungen auf das europäische Geistesleben“ nämlich so gut wie nichts. Vielmehr bevorzugt es der Autor sich mit christlichen Fragen zu beschäftigen und diesen gute „Argumente“ entgegenzusetzen um diese zu entkräften.

Das ist schön und gut, wenn man auf diese theologische Auseinandersetzung Lust hat – hab ich aber nicht. Somit war es leider oft ziemlich unerträglich diese literarischen Ergüsse über mich ergehen zu lassen, weil sie eben praktisch Null Wissen vermitteln. Naja, wahrscheinlich hatte ich einfach die falschen Erwartungen an das Buch. Da es aber im Alibri Verlag erschienen ist, dachte ich, man könnte da die gewohnte Wissensvermittlung erwarten, dem ist bei diesem Werk nicht so. Im Prinzip reicht es, den Klappentext zu lesen, den Rest des Buches kann man sich sparen, bitteschön: „Das Erdbeben von Lissabon mit seinen 60.000 Toten ist bis heute die folgenreichste Naturkatastrophe, die Europa in der Neuzeit traf. Die Erdstöße, der folgende Tsunami und die anschließenden tagelangen Brände zerstörten nicht nur die damals reichste Stadt des Kontinents, sie brachten auch das christliche Weltbild ins Wanken. In Portugal wurde das Erdbeben zum Auslöser grundlegender Modernisierungsschritte. In ganz Europa beförderte es die Bestrebungen, die Phänomene der Welt ohne den Rückgriff auf Gott, auf menschliche Schuld und göttliche Strafe zu erklären. Der Aufstieg des säkularen Weltbildes ist mit dem Untergang Lissabons untrennbar verbunden.“ 197 Seiten, Taschenbuch, 18,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3865693464

[Trust # 212 Februar 2022]