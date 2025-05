Mai 26th, 2025

In den „Worten vorab“ steht am Ende: „Kurz gesagt möchte ich Ihnen mit meinem Buch, das sich an alle Frauen ab 40 Jahren richtet, die Angst vor den Wechseljahren nehmen.“ Ich finde das Buch sollte nicht nur an die genannte Zielgruppe gerichtet sein, sondern tatsächlich an alle und auch an jüngere, damit die verstehen können was da mit der Menopause auf sie direkt oder indirekt zukommen kann. Denn das was die ein oder andere Frau erwartet ist alles andere als bedeutungslos – natürlich in erster Linie für alle Betroffenen Frauen, aber viele sind ja in Partnerschaften und die bekommen das ja auch voll ab. Da ich als Mann aber sicher nicht geeignet bin hier eine kompetente Rezension zu verfassen gab ich das Buch meiner Frau Bettina, sie las es bis Seite 226 und hat es dann beiseite gelegt.

Mit dem Hinweis das es ziemlich gut ist, alles mal so zusammenfassend zu lesen aber es dann langweilig wird… Ich hab es dann auch einmal komplett gelesen und muss sagen das ich die Zusammenfassung der Veränderungen die Frauen in der Menopause betreffen können – welche nicht wirklich steuerbar sind, weil sie ja hormonell sind – ziemlich interessant und erleuchtend fand. Ich finde das Buch sollten nicht nur Frauen und Mädchen, sondern auch Männer und Jungen lesen, oder am besten sollte dieses immer noch tabu behaftete Thema Teil des Schulunterrichts sein. Hier noch eine grobe Übersicht zum Inhalt: Es gibt auch Chancen in den Wechseljahren, die Big Player der weiblichen Hormone werden vorgestellt und wie sich diese in der Lebensmitte verändern und weshalb es die Wechseljahre fast nur beim Menschen gibt. Im großen zweiten Kapitel „So individuell verlaufen die Wechseljahre“ werden das auf und ab der weiblichen Hormone erklärt und welche körperlichen und psychischen Veränderungen sie bewirken können. Vielen Frauen ist ihre körperliche Schönheit wichtig so geht es im nächsten Kapitel über Äußere und Innere Schönheit sowie die Fremd- und Selbstwahrnehmung. Weiter mit dem Thema Sex und Partnerschaft und was die Wechseljahre hier bewirken können. Im nächsten Kapitel geht es um die seelische Frauengesundheit: Angst und Panik, Trauer und Verlust, Einsamkeit, Depression, Essstörungen, Suchterkrankungen sowie Therapieangebote und Psychopharmaka plus Phytotherapeutika. Die nächsten Kapitel „Transformation – Der spannende Übergang zum neuen ich“, „Weniger Stress, mehr Lebensqualität“, „Wechseljahrbeschwerden lindern von Kopf bis Fuß“, „Lebensthemen, Erkenntnisse, Neuanfänge“ und „Vorsorge für Gesundheit, Schönheit und Glück“ sind dann – finde ich – nicht mehr so ergiebig, weil sehr allgemein auf verschiedene Herausforderungen des Lebens eingegangen wird und es so ein wenig „beratungsmäßig allgemeine Lebenshilfe“ daher kommt und das eher auf einem bereits bekannten Niveau. Mit anderen Worten würde ich mich der Meinung von Bettina anschließen, am Anfang sehr gut und aufschlussreich, zum Ende wird es dann nicht besser…. Wenn man davon ausgeht das wir Menschen uns nicht so sehr unter Kontrolle haben, wie wir immer dachten, setzen diese Fakten bei manchen Frauen in den Wechseljahren noch eins drauf und erklären vieles. Ich bin sehr froh das Buch gelesen zu haben und würde mir wünschen das es eine weniger umfangreiche Kurzfassung gibt, die würde ich dann wirklich allen empfehlen, weil es so wichtig ist das alles zu wissen um zu verstehen was vorgeht. 288 Seiten, Paperback, 20,00 Euro (dolf)

