Anfänge – Eine andere Geschichte der Philosophie, Klaus Vieweg

März 22nd, 2024

C.H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München, www.beck.de

Nach den ersten paar Seiten war schon klar: Wahrscheinlich lese ich das Buch nicht zu Ende. Ich wollte dann bis Seite 50 kommen und hab dann bei Seite 40 aufgegeben, es ist einfach pure Zeitverschwendung. Mich muss ein Buch entweder weiter bringen im Sinne von Erkenntnis, Erweiterung oder es muss unterhaltend in irgendeiner Form sein. Das lässt sich hier leider nicht finden. Für wen ist das geschrieben, für Spezialisten? Und was bitte sollen das für Spezialisten sein, die sich auf so eine Haarspaltende, Aneinanderreihung von Wörtern einlassen? Das Denken denken? Eine Wissenschaft? Distinktionsbeweis? Kunst? Soll machen wer das gern will.

Ich für meinen Teil sage auch hier, wenn man ein Buch nicht verstehen kann, ist es nicht gut geschrieben. Fertig. Es gibt mehrere Kapitel, da wäre I „Eine andere Geschichte der Philosophie“ II „Bausteine zu einer idealtypisch-paradigmatischen Konzeption der Geschichte der Philosophie“ und so weiter. Der Autor ist Professor für klassische deutsche Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und einer der international führenden Hegel-Experten. 232 Seiten, Gebunden, 29,00 Euro, (dolf)

Isbn 978-3406806544

[Trust # 224 Februar 2024]