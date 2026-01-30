Januar 30th, 2026

Posted in bücher by Dolf

Lappan, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Diesmal ist der ausgewählte Cartoon, fürs Titelbild, gleich ein Treffer und man kann sich denken, was einen für Humor im Buch erwartet. Auf jeden Fall hunderte Karikaturen, von über 60 ZeichnerInnen in den unterschiedlichsten Qualitäten, Stilen und Farben – hier ist auf jeden Fall für alle was dabei. Der Pressetext bringt es auf den Punkt: „Was läuft eigentlich schief in unserem Land – und darüber hinaus? Die Antwort: eine ganze Menge! Höchste Zeit für eine humorvolle, bissige und gnadenlos ehrliche Bestandsaufnahme. Diese Cartoonanthologie zeigt: Die Welt ist in Reparaturmodus – oder sollte es zumindest sein.

Denn während immer mehr fragwürdige Gestalten an den Schalthebeln der Macht sitzen, läuft auch im Alltag vieles nicht rund. Ob im Büro, in der Familie, beim ersten Date, in der Schule, auf Reisen oder in den sozialen Medien – irgendwo klemmt es immer. Denn eines steht fest: Nichts hält ewig. Sanierungsbedarf gibt es überall. Vor allem beim Denken. Mehr Vernunft wäre gut. Mehr menschliche Intelligenz auch. Bis dahin hilft: Lachen“ Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Es ist ja nicht der erste Band dieser Reihe, deshalb sind die Fans sowieso schon überzeugt und allen anderen, die Cartoons mögen, sei er wärmstens empfohlen. Im bekannten Format (19,4 x 1,5 x 24 cm), durchgehend farbig. 160 Seiten, Paperback, 14,00 Euro (dolf)

Isbn ‎ 978-3830337027

[Trust # 235 Dezember 2026]