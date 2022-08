Entfremdet – Zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle, Alexander Grau

Juli 29th, 2022

Zu Klampen Verlag, Röse 21, 31832 Springe, www.zuklampen.de

„Wurde noch vor wenigen Jahrzehnten selbstverständlich geraucht und Gästen am Nachmittag ein Cognac angeboten, so flüchtet man heute in einen antiseptischen Gesundheitswahn.“ Dieses Zitat sagt eigentlich alles. Beim Autor handelt es sich um einen Prototyp des „alten weißen Mannes“, dem nichts besseres einfällt als auf alte, schon damals nicht gute, bürgerlich, konservative „Werte“ zu setzen. Zwar kritisiert er des öfteren, völlig zurecht, bestimmte Auswüchse der derzeitigen Moderne, verfällt dabei aber immer in diesen ihm typischen Jargon und diskreditiert sich damit. Es gibt andere Autoren, die diese Auswüchse genauso gut oder viel besser kritisieren und das auch gut argumentativ rüberbringen.

Deshalb soll hier auch gar nicht viel mehr Zeit verschwendet werden. Dieses Essay geht gar nicht. Der Autor ist jünger als ich und schreibt als wäre er über 80, wo Menschen oft schon lange nicht mehr erkenntnisoffen sein können. Kann man sich auf jeden Fall sparen. 107 Seiten, gebunden, 16,00 Euro, (dolf)

Isbn 978-3866748040

[Trust # 214 Juni 2022]